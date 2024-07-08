"Глинтвейн" для индийского друга: Путин показал Моди конюшню в Ново-Огарёве и шоу на арене
Путин вместе с Моди посмотрел конное шоу в Ново-Огарёве
Российский лидер Владимир Путин вместе с индийский премьером Нарендрой Моди посетил в своей подмосковной резиденции "Ново-Огарёво" конюшню, где было устроено представление. Оно было приурочено ко Дню семьи и верности, который отмечается в понедельник, 8 июля.
Путин и Моди посмотрели шоу с конями на арене в Ново-Огарёво. Видео © Life.ru / Telegram / Кремль. Новости
Политикам показали шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огарёве. Проходя мимо здешних обитателей, Путин покормил одного из них по кличке Глинтвейн 2015 года рождения. В свою очередь Моди поблагодарил Путина за приём.
"С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией", — написал он в соцсети X.
Напомним, вечером 8 июля в Ново-Огарёве проходят неформальные переговоры Путина и Моди. Президент РФ угостил гостя чаем, свежими ягодами и восточными сладостями на веранде резиденции. Официальная часть визита индийского премьера состоится во вторник, 9 июля.
Лидеры России и Индии ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020 (из-за пандемии коронавируса) и 2023 года: тогда Путин и Моди только созванивались. В 2024-м Моди решил лично прилететь в РФ. В Кремле ранее раскрыли подробности программы визита политика в столицу РФ, а сам индийский премьер опубликовал сообщение на русском языке, отметив, что Индия ожидает дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнёрства с Россией.
Telegram / Life.ru