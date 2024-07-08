"Глинтвейн" для индийского друга: Путин показал Моди конюшню в Ново-Огарёве и шоу на арене

Российский лидер Владимир Путин вместе с индийский премьером Нарендрой Моди посетил в своей подмосковной резиденции "Ново-Огарёво" конюшню, где было устроено представление. Оно было приурочено ко Дню семьи и верности, который отмечается в понедельник, 8 июля.

Путин и Моди посмотрели шоу с конями на арене в Ново-Огарёво. Видео © Life.ru / Telegram / Кремль. Новости

Политикам показали шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огарёве. Проходя мимо здешних обитателей, Путин покормил одного из них по кличке Глинтвейн 2015 года рождения. В свою очередь Моди поблагодарил Путина за приём.