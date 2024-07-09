Индийские страсти, достойные Болливуда: Почему премьер Моди 50 лет скрывал от всех свою жену Супруга премьера Индии Джашодабен Нарендрабхай Моди не выходит в свет, живёт в отдалённом городке на скромную пенсию и о муже знает лишь по публикациям в прессе. Почему она оказалась в таком положении — рассказывает Life.ru. 9 июля, 12:38 Почему премьер-министр Индии полвека скрывал свою супругу. Обложка © ТАСС / ЕРА / HARISH TYAGI, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ souravadhikary1976

8 июля 2024 года в Москву с официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. В Индии Моди прославился как вегетарианец, приверженец йоги, поэт и активный пользователь Интернета. Он является сторонником БДП (Индийской народной партии), которую характеризуют как партию националистов.

Встреча президента РФ Путина и премьер-министра Индии Моди. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Известно, что политик 50 лет скрывал свою жену — Джашодабен Нарендрабхай Моди. Дело дошло даже до судебных разбирательств, ведь годами, баллотируясь на различные должности, политик в графе "жена" ставил прочерк или вообще игнорировал эти данные. Нарендру Моди пытались подвести под уголовное дело, однако суд признал его невиновным.

Женили против воли

Дело в том, что Моди выходец из касты гханчи — торговцев, которые веками жили по своим законам. Молодых, а по некоторым данным Моди было 17, а его невесте 15 лет, женили по договорённости, которую семьи заключили между собой, когда молодые были ещё маленькими детьми. Да и на момент бракосочетания оба были несовершеннолетними.

Джашодабен попался муж с характером. Дело в том, что с детства Моди посещал собрания военизированной националистической организации RSS (Rāṣṭrīya Svayaṃsevak Saṅgh) — "Союз добровольных слуг родины". Подростком он стал агитатором, а в 17 лет помогал в тылу во время индо-пакистанской войны 1965 года. Женитьба явно не входила в планы юноши, так как в организации негативно относились к женатым и приветствовали целибат. В 1975 году RSS была запрещена, и Моди участвовал в организации подпольной типографии, где печатали пропагандистские листовки.

Джашодабен Нарендрабхай Моди. Фото © Bagish Babu nonapar वाले / Youtube

По словам брата Нарендры Самбхая, брак не был консумирован, то есть молодые супруги не вступали в интимные отношения. Нарендра всячески пытался подвигнуть свою молодую супругу к учёбе, но сам в её жизни почти не участвовал: в 17 лет он на два года уехал путешествовать по Индии, а через три года после бракосочетания и вовсе ушёл из дома.

Судьба брошенной жены

Джашодабен Моди последовала совету мужа, выучилась на учителя и всю жизнь проработала в школе. Сейчас она уже на пенсии, получает пособие в 14 тысяч рупий, что составляет около 170 американских долларов. В 1991 году она уехала жить в деревню, а позже переехала в город Унджа, где живёт с братом и его супругой.

По её словам, до 1987 года они с мужем периодически общались, но затем перестали. В 2014 году Нарендра Моди был вынужден признать перед обществом, что женат. Одно время журналисты пытались заставить женщину раскрыть какие-либо супружеские тайны, но Джашодабен оказалась твёрдым орешком. Она чётко и ясно дала понять оппонентам мужа, что никаких жареных фактов от неё не услышат.

Embed from Getty Images Джашодабен Нарендрабхай Моди

Впрочем, она призналась, что очень хотела бы быть рядом с мужем и что ей очень приятно читать о нём в газетах. С 2014 года пенсионерку Джашодабен Моди днём и ночью охраняют пять правительственных охранников. Сама она считает, что они приставлены не столько охранять, сколько наблюдать за ней.

Когда она ездит общественным транспортом, охрана следует за ней на машине с кондиционером. Однажды она обмолвилась в интервью, что их приходится кормить, а жене брата ещё и стелить для них постель. "Это раздражает", — сказала Джашодабен Моди в интервью журналистам The Guardian в 2015 году. Женщину можно понять: сейчас ей уже 72 года, вряд ли её родственники намного моложе.

Несмотря на охрану, в 2018 году Джашодабен Моди попала в ДТП. Автомобиль, в котором она ехала, столкнулся с грузовиком. Это произошло в штате Раджастхан. Женщина не получила ни одной царапины, а вот её родственник, который находился рядом с ней, погиб.

Джашодабен надеется изменить свою жизнь

Журналисты до сих пор обсуждают, почему Джашодабен ещё не стала светской дамой. Такая практика существует в Индии: жёны богатых политиков и бизнесменов так же, как и в России, ходят по салонам и посещают различные мероприятия. А их служанки томятся на солнце в ожидании своих работодателей. Но с Джашодабен случилась инверсия: она сама ездит по жаре, тогда как другие наслаждаются прохладой.

Тем временем таблоид Mumbai Mirror написал, что она только и ждёт, чтобы изменить свою жизнь. Но при этом убеждена: "Муж должен позвонить мне первый!" Разумеется, оппоненты политика пытались выставить сокрытие Нарендрой Моди жены как неуважение к женщинам вообще, однако попытка не удалась — и уже десять лет Моди является премьер-министром Индии. У каждой страны свои обычаи.

Что известно про Нарендру Моди

Индийский премьер-министр Нарендра Моди родился в городе Ваднагар (штат Бомбей) 17 сентября 1950 года в семье торговца чаем. В 1978 году окончил бакалавриат университета в Дели, получив диплом политолога. В 1983 году получил степень магистра в университете штата Гуджарат.

Посещать собрания военно-политической организации RSS — "Союза добровольных слуг родины" — начал в восемь лет. Быстро стал агитатором. В 1965 году в возрасте 17 лет помогал войскам в тылу во время конфликта Индии с Пакистаном. В 1985 году стал членом БДП — Индийской народной партии. В 1988 году был выбран одним из руководителей отделения БДП в Гуджарате, а в 1998 году стал генеральным секретарём партии.

С 2001 по 2014 год был главным министром правительства штата. Под его руководством было электрифицировано множество деревень, приватизирован ряд предприятий, привлечены инвестиции из Китая. Годовые темпы роста экономики в среднем составили 8%.

В 2005 году Моди запретили въезд в США. После погромов мусульман в штате Гуджарат в 2002 году американцы обвинили его в "нарушениях свободы вероисповедания". Верховный суд Индии снял с Моди все обвинения в разжигании межнациональной вражды. Несмотря на мнение заокеанских партнёров, Моди продолжает отстаивать интересы индийцев.

С 2014 года Нарендра Моди остаётся бессменным премьер-министром Индии — в этом году он вступил в должность в третий раз. За это время страна увеличила ВВП в полтора раза, рост экономики составил 5,6% в год. ВВП на душу населения вырос с 1,6 тысячи долларов до 2,4 тысячи долларов. По данным журнала "Форбс", Моди не раз входил в топ самых влиятельных людей мира.

Авторы Майя Новик