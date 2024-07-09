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9 июля, 13:25

Песков: Моди не претендует на роль посредника по Украине

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров в Москве конструктивно обсудили тему Украины, и индийский лидер выдвигает свои предложения по урегулированию, однако не претендует на роль посредника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Моди не претендует на посреднические усилия", — отметил представитель Кремля. — "Все обсуждают мир, все являются сторонниками мира, и мы тоже являемся сторонниками мира с обеспечением безопасности для нас".

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Напомним, что индийский премьер-министр прибыл в Россию 8 июля, а вечером того же дня в Ново-Огарёве состоялись их неформальные переговоры с Владимиром Путиным. Сегодня, 9 июля, стартовала официальная часть переговоров, лидеры встретились в Кремле. В ходе беседы Моди предложил президенту РФ содействие в скорейшем установлении мира на Украине.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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