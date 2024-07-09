Песков: Моди не претендует на роль посредника по Украине

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров в Москве конструктивно обсудили тему Украины, и индийский лидер выдвигает свои предложения по урегулированию, однако не претендует на роль посредника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Моди не претендует на посреднические усилия", — отметил представитель Кремля. — "Все обсуждают мир, все являются сторонниками мира, и мы тоже являемся сторонниками мира с обеспечением безопасности для нас".