Ближний круг Байдена взбешён из-за желания демократов вытеснить его из предвыборной гонки
Politico: Ближний круг Байдена рассердили действия демократов против лидера США
Ближний круг американского лидера Джо Байдена рассердило поведение высокопоставленных членов Демократической партии США. Как отмечает Politico, те тщательно согласовывают свои дальнейшие шаги, чтобы вытеснить действующего лидера Штатов из предвыборной гонки.
"На этой неделе ближний круг Байдена разозлился из-за того, что лидеры демократов, в том числе некоторые давние друзья, вероятно, координируют собственные действия, чтобы вытеснить его из предвыборной гонки", — пишет издание.
Утверждается, что ряд приближённых к Байдену лиц впервые в беседах между собой заговорил о том, что уход 81-летнего главы государства в отставку будет лучшим вариантом. При этом скоро ещё больше законодателей могут публично заявить об этом.
Напомним, дискуссии о возможном отказе Байдена от второго срока активно ведутся после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Резкий крах рейтингов главы Белого дома произошёл именно после его неубедительного выступления. Кроме того, у американского лидера подтвердился коронавирус. Впрочем, по мнению политолога, Байден таким способом может пытаться вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение. Тем временем СМИ пишут, что совсем скоро политик откажется от своей кандидатуры на выборах.
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