Ближний круг Байдена взбешён из-за желания демократов вытеснить его из предвыборной гонки

"На этой неделе ближний круг Байдена разозлился из-за того, что лидеры демократов, в том числе некоторые давние друзья, вероятно, координируют собственные действия, чтобы вытеснить его из предвыборной гонки", — пишет издание.

Утверждается, что ряд приближённых к Байдену лиц впервые в беседах между собой заговорил о том, что уход 81-летнего главы государства в отставку будет лучшим вариантом. При этом скоро ещё больше законодателей могут публично заявить об этом.