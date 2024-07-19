Семья Байдена думает, как "достойно" снять его с президентской гонки
NBC: Семья Байдена начала планировать стратегию его снятия с выборов
Семья Байдена планирует стратегию по выходу действующего главы Белого дома из президентской гонки. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC.
Отмечается, что в семье политика ведутся обсуждения, как именно стоит Байдену выйти из президентской гонки. Родственники уверены, что отказ лидера США от выборов поможет Демократической партии победить Дональда Трампа. Также родных тревожит влияние предвыборной гонки на здоровье Байдена, семью и стабильность в стране.
"Семья Байдена отдельно обсуждала, как он бы хотел завершить свою предвыборную кампанию, чтобы это было сделано в соответствии с его графиком и продуманным планом вперед", — пишет NBC.
Дискуссии о возможном отказе Байдена от второго срока активно ведутся после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Резкий крах рейтингов главы Белого дома произошёл именно после его неубедительного выступления. Помимо того, у американского лидера подтвердился коронавирус. Впрочем, по мнению политолога, Байден таким способом может пытаться вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение. В то же время СМИ сообщают, что совсем скоро политик откажется от своей кандидатуры на выборах.
ТАСС / АР / Susan Walsh