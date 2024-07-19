Семья Байдена думает, как "достойно" снять его с президентской гонки

Семья Байдена планирует стратегию по выходу действующего главы Белого дома из президентской гонки. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC.

Отмечается, что в семье политика ведутся обсуждения, как именно стоит Байдену выйти из президентской гонки. Родственники уверены, что отказ лидера США от выборов поможет Демократической партии победить Дональда Трампа. Также родных тревожит влияние предвыборной гонки на здоровье Байдена, семью и стабильность в стране.