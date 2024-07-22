Байден огорошил сюрпризом практически всех, решив выйти из президентской гонки

Американский президент Джо Байден рассказал членам своей избирательной кампании, а также команде Белого дома о решении покинуть гонку незадолго до публикации заявления об этом, передаёт телекомпания CNN, ссылаясь на чиновников.

Байден раздумывал над этим решением последние несколько дней, храня его ото всех в строжайшем секрете. В итоге большая часть сотрудников штаба узнала об этом решении, прочитав о нём в соцсети X. А более высокопоставленные сотрудники — за пару минут до публикации.