Байден, решивший завязать с президентством, не будет уходить досрочно
Белый дом: Байден не намерен уходить досрочно с поста президента США
Джо Байден в Овальном кабинете. Обложка © X / President Biden
Президент США Джо Байден не будет уходить досрочно с занимаемой должности, несмотря на решение отказаться от президентской гонки. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.
По его словам, американский лидер "завершит свой срок" на высшем государственном посту.
Напомним, Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки и отказывается от роли кандидата от Демократической партии. Вместо себя он предложил вице-президента страны Камалу Харрис. Его решение уже оценили главный соперник Дональд Трамп, предприниматель Илон Маск, а также представитель Кремля Дмитрий Песков.