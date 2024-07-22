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21 июля, 21:12

Байден, решивший завязать с президентством, не будет уходить досрочно

Белый дом: Байден не намерен уходить досрочно с поста президента США

Джо Байден в Овальном кабинете. Обложка © X / President Biden

Джо Байден в Овальном кабинете. Обложка © X / President Biden

Президент США Джо Байден не будет уходить досрочно с занимаемой должности, несмотря на решение отказаться от президентской гонки. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

По его словам, американский лидер "завершит свой срок" на высшем государственном посту.

Харрис приняла приглашение Байдена стать кандидатом в президенты США
Харрис приняла приглашение Байдена стать кандидатом в президенты США

Напомним, Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки и отказывается от роли кандидата от Демократической партии. Вместо себя он предложил вице-президента страны Камалу Харрис. Его решение уже оценили главный соперник Дональд Трамп, предприниматель Илон Маск, а также представитель Кремля Дмитрий Песков.

Артур Лапсаков
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