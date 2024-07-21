Life.ru публикует первую реакцию Кремля на выход Байдена из президентской гонки
Президент России Владимир Путин говорил, для РФ предпочтительней предсказуемый кандидат на выборах США — нынешний американский лидер Джо Байден. Теперь, после выхода демократа из гонки нужно следить за развитием событий и прежде всего выполнять цели СВО. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это действительно так, но до выборов ещё 4 месяца. И это длинный срок, за который многое может поменяться. Надо набраться внимания. Следить, что будет и заниматься своими делами. Прежде всего выполнять цели, которые ставим в СВО", — сказал представитель Кремля.
Напомним, сегодня, 21 июля, Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США на новый срок в ноябре 2024 года. Глава Штатов поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост.
Life.ru