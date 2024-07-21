Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал выход нынешнего лидера Штатов Джо Байдена из президентской гонки. Он охарактеризовал бывшего соперника как "худшего президента за всю историю страны".

"Хотя пока неясно, кто станет кандидатом от Демократической партии, Трамп заявил, что, по его мнению, вице-президента Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена", — передаёт слова политика CNN.