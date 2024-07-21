Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Трамп назвал Байдена худшим президентом после его выхода из гонки
Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал выход нынешнего лидера Штатов Джо Байдена из президентской гонки. Он охарактеризовал бывшего соперника как "худшего президента за всю историю страны".
"Хотя пока неясно, кто станет кандидатом от Демократической партии, Трамп заявил, что, по его мнению, вице-президента Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена", — передаёт слова политика CNN.
Напомним, сегодня, 21 июля, Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США на новый срок в ноябре 2024 года. Глава Штатов поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост.
ТАСС / AP / Evan Vucci