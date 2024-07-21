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21 июля, 20:44

Харрис приняла приглашение Байдена стать кандидатом в президенты США

Камала Харрис согласилась выдвинуться кандидатом в президенты США от демократов

Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Вице-президент США Камала Харрис собирается выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента от демократов. Об этом она рассказала изданию The New York Times после решения Джо Байдена отозвать свою кандидатуру и поддержать Харрис.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию", — пояснила Харрис.

Её заявление распространила пресс-служба предвыборного штаба действующего президента Байдена.

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Напомним, 21 июля Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США на новый срок в ноябре 2024 года. Вместо себя он предложил вице-президента страны Камалу Харрис. Подобные призывы к Байдену стали звучать после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника.

Анатолий Симоненко
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