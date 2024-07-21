"Бежит, не дождавшись": В Госдуме раскрыли реальную причину решения Байдена

Американский лидер Джо Байден покинул предвыборную гонку после того, как создал проблемы по всему миру. Такое заявление вечером в воскресенье, 21 июля, сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

"Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране — США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов", — отметил он в беседе с журналистами.