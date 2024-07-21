"Бежит, не дождавшись": В Госдуме раскрыли реальную причину решения Байдена
Володин: Байден создал проблемы во всём мире и бежит, не дожидаясь выборов
Американский лидер Джо Байден покинул предвыборную гонку после того, как создал проблемы по всему миру. Такое заявление вечером в воскресенье, 21 июля, сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
"Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране — США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов", — отметил он в беседе с журналистами.
Володин потребовал привлечь нынешнего главу Белого дома к ответственности за украинский конфликт, уничтожение европейской экономики, а также санкции в отношении России и других стран.
Life.ru напоминает, что вечером 21 июля Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США на новый срок в ноябре 2024 года. Вместо себя он предложил вице-президента страны Камалу Харрис. Подобные призывы к Байдену стали звучать после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника.
Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut