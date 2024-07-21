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Регион
21 июля, 19:17

"Бежит, не дождавшись": В Госдуме раскрыли реальную причину решения Байдена

Володин: Байден создал проблемы во всём мире и бежит, не дожидаясь выборов

Американский лидер Джо Байден покинул предвыборную гонку после того, как создал проблемы по всему миру. Такое заявление вечером в воскресенье, 21 июля, сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

"Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране — США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов", — отметил он в беседе с журналистами.

Володин потребовал привлечь нынешнего главу Белого дома к ответственности за украинский конфликт, уничтожение европейской экономики, а также санкции в отношении России и других стран.

Life.ru публикует первую реакцию Кремля на выход Байдена из президентской гонки
Life.ru публикует первую реакцию Кремля на выход Байдена из президентской гонки

Life.ru напоминает, что вечером 21 июля Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США на новый срок в ноябре 2024 года. Вместо себя он предложил вице-президента страны Камалу Харрис. Подобные призывы к Байдену стали звучать после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Никита Осипов
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