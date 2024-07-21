Маск поддержал Трампа после решения Байдена выйти из президентской гонки

Предприниматель Илон Маск прокомментировал решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США, поддержав Дональда Трампа и Республиканскую партию.

"Трамп, Вэнс, поехали, чёрт возьми!" — написал миллиардер на странице в соцсети X.

По словам Маска, его самые умные друзья, даже демократы из залива Сан-Франциско (там находится Кремниевая долина. — Прим. Life.ru), в восторге от Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

Также основатель компаний SpaceX и Tesla оценил предложение Байдена поддержать вице-президента Камалу Харрис. Маск назвал её марионеткой, "которая нужна демократам". Трамп же, по его мнению, марионеткой не является.