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21 июля, 20:58

Маск поддержал Трампа после решения Байдена выйти из президентской гонки

Предприниматель Илон Маск прокомментировал решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США, поддержав Дональда Трампа и Республиканскую партию.

"Трамп, Вэнс, поехали, чёрт возьми!" — написал миллиардер на странице в соцсети X.

Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

По словам Маска, его самые умные друзья, даже демократы из залива Сан-Франциско (там находится Кремниевая долина. — Прим. Life.ru), в восторге от Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

Также основатель компаний SpaceX и Tesla оценил предложение Байдена поддержать вице-президента Камалу Харрис. Маск назвал её марионеткой, "которая нужна демократам". Трамп же, по его мнению, марионеткой не является.

Байден выбрал Камалу Харрис своим преемником в битве с Трампом за кресло президента
Байден выбрал Камалу Харрис своим преемником в битве с Трампом за кресло президента

Ранее решение Джо Байдена не продолжать гонку за пост президента США прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что для Путина Байден – президент США был предпочтительнее Трампа. Однако до выборов ещё четыре месяца, и надо следить за развитием ситуации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Артур Лапсаков
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