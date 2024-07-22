AP: Харрис сможет использовать средства, собранные кампанией Байдена

Собранные предвыборной кампанией президента США Джо Байдена средства отойдут Камале Харрис, если та будет выбрана кандидатом на пост президента США. Об этом пишет AP, опросившее экспертов.

"Эксперты по финансированию предвыборной кампании в целом сходятся во мнении, что Харрис могла контролировать все эти средства, поскольку кампания была открыта как на её имя, так и на имя Байдена", — говорится в итоговом выводе агентства.

При этом сама выбранная фигура будет не столь важна, ведь средства могут быть использованы в пользу любого кандидата.