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21 июля, 22:25

AP: Харрис сможет использовать средства, собранные кампанией Байдена

Собранные предвыборной кампанией президента США Джо Байдена средства отойдут Камале Харрис, если та будет выбрана кандидатом на пост президента США. Об этом пишет AP, опросившее экспертов.

"Эксперты по финансированию предвыборной кампании в целом сходятся во мнении, что Харрис могла контролировать все эти средства, поскольку кампания была открыта как на её имя, так и на имя Байдена", — говорится в итоговом выводе агентства.

При этом сама выбранная фигура будет не столь важна, ведь средства могут быть использованы в пользу любого кандидата.

Харрис приняла приглашение Байдена стать кандидатом в президенты США
Харрис приняла приглашение Байдена стать кандидатом в президенты США

Тем временем предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на смену названия. Теперь он называется "Харрис в президенты". Изменения произойдут во всех комитетах по сбору пожертвований, которые теперь будут носить имя вице-президента.

Напомним, Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки и отказывается от роли кандидата от Демократической партии, а также поддержит на эту должность вице-президента страны Камалу Харрис. Досрочно покидать свой пост Байден не намерен.

Обложка ©

X / Kamala Harris

Артур Лапсаков
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