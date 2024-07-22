Два "фан-клуба" и нейтралитет: Как лидеры ЕС отреагировали на снятие кандидатуры Байдена с выборов

Лидеры стран Евросоюза по-разному отреагировали на решение действующего президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов главы государства в 2024 году. Об этом пишет газета Politico.

Некоторые европейские коллеги поддержали Байдена, другие заняли сторону его соперника – экс-президента США Дональда Трампа. Часть лидеров ЕС предпочла сохранить нейтралитет. В "фан-клуб" Байдена издание включила канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Польши и Великобритании Дональда Туска и Кира Стармера. Эти и другие политики поддержали решение хозяина Белого дома и выразили ему уважение. К ним присоединился премьер Испании Педро Санчес. Он назвал решение Байдена "мужественным и достойным" и выразил ему своё восхищение.

"Это ответственный и трудный шаг, но оттого более ценный", — высказался ещё один их коллега – премьер-министр Чехии Петр Фиала, назвавший снятие Байдена решением государственного деятеля, который десятилетиями служил родине.

В лагерь Трампа попали лидер правой британской популистской партии "Reform UK" Найджел Фарадж и депутат Европарламента от крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра. Они убеждены в том, что Трампа одержит победу на предстоящих президентских выборах США.