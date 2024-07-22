Обама не стал поддерживать Харрис напрямую после решения Байдена
Обама заявил, что Демпартия в силах выбрать выдающегося кандидата вместо Байдена
Бывший президент США Барак Обама выпустил официальное заявление, касающееся ухода из предвыборной гонки нынешнего лидера страны Джо Байдена. При этом он ничего не сказал о вице-президенте Штатов Камале Харрис и прочих возможных представителей Демократической партии. Экс-глава Белого дома подчеркнул, что верит в способность демократов отыскать "выдающегося кандидата".
"В предстоящие дни мы будем путешествовать по неизведанным водам. Но я испытываю исключительную уверенность в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат", — сообщил Обама.
По его словам, на съезде партии в августе станет известно, как Байден видит развитие страны.
Примечательно, что сам Байден уверен, что против него организован настоящий заговор с целью не дать ему участвовать в предвыборной гонке. По мнению американского лидера, к этому причастны его бывшие соратники, в том числе Обама.
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