Обама не стал поддерживать Харрис напрямую после решения Байдена

Бывший президент США Барак Обама выпустил официальное заявление, касающееся ухода из предвыборной гонки нынешнего лидера страны Джо Байдена. При этом он ничего не сказал о вице-президенте Штатов Камале Харрис и прочих возможных представителей Демократической партии. Экс-глава Белого дома подчеркнул, что верит в способность демократов отыскать "выдающегося кандидата".

"В предстоящие дни мы будем путешествовать по неизведанным водам. Но я испытываю исключительную уверенность в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат", — сообщил Обама.

По его словам, на съезде партии в августе станет известно, как Байден видит развитие страны.