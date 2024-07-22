Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 04:59

Обама не стал поддерживать Харрис напрямую после решения Байдена

Обама заявил, что Демпартия в силах выбрать выдающегося кандидата вместо Байдена

Бывший президент США Барак Обама выпустил официальное заявление, касающееся ухода из предвыборной гонки нынешнего лидера страны Джо Байдена. При этом он ничего не сказал о вице-президенте Штатов Камале Харрис и прочих возможных представителей Демократической партии. Экс-глава Белого дома подчеркнул, что верит в способность демократов отыскать "выдающегося кандидата".

"В предстоящие дни мы будем путешествовать по неизведанным водам. Но я испытываю исключительную уверенность в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат", — сообщил Обама.

По его словам, на съезде партии в августе станет известно, как Байден видит развитие страны.

Байдена заставили передумать и отказаться от выборов два человека
Байдена заставили передумать и отказаться от выборов два человека

Примечательно, что сам Байден уверен, что против него организован настоящий заговор с целью не дать ему участвовать в предвыборной гонке. По мнению американского лидера, к этому причастны его бывшие соратники, в том числе Обама.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Барак Обама
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров