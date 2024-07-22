Байдена заставили передумать и отказаться от выборов два человека

Решение снять свою кандидатуру с предвыборной гонки президент США Джо Байден принял на фоне совещания с его самыми близкими советниками Майком Донилоном и Стивом Рикетти, сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Они выразили обеспокоенность, представили новую статистику по сбору пожертвований и озвучили, что не видят шансов в переизбрании. К тому же и Байден стал сомневаться в своих перспективах на фоне мрачных результатов опросов общественного мнения, проведённых за два месяца в ключевых штатах. Выяснилось, что Байден терпит поражение в Вирджинии, Нью-Мексико и во всех шести колеблющихся штатах.

По мнению источников, решение уйти дало видимость того, будто Байден принял решение на собственных условиях, что помогло спасти его имидж, а это важно для его жены Джилл. В то же время экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси начала публичную активность, втайне призывая членов партии сделать всё, чтобы подтолкнуть Байдена к прекращению участвовать в кампании.

"Нэнси ясно дала понять [Белому дому], что они могут добиться [отказа Байдена от гонки] лёгким или трудным путём. Она дала им три недели лёгкого пути. Вот-вот бы настал трудный путь", — рассказал источник из числа демократов.

Под сложным путём подразумевается публичное давление значимых конгрессменов. Источник заявил, что как минимум шесть законодателей планировали в начале недели выступить с публичным обращением к Байдену.