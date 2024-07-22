У Демпартии обнаружили отсутствие харизматичной личности подобно Трампу

"Я думаю, что это произошло из-за давления мастодонтов и тяжеловесов Демократической партии и финансовых доноров. Это давление перевесило его политические амбиции. Байден ещё вчера заявлял, что будет продолжать, несмотря на давление", — обратил внимание Блохин.

По его словам, Байден решил покинуть гонку на фоне прессинга и высокого рейтинга его оппонента Дональда Трампа. Эксперт также обратил внимание, что Байден подрывает позиции Демократической партии и института президентства, так как он, находясь во главе страны, своим заявлением подчёркивает, что является неэффективным управленцем. По мнению эксперта, у демократов нет кандидатуры, которая была бы сопоставима с Трампом по харизме и популярности. И претендент в кандидаты на участие в гонке Камала Харрис с ним в этих аспектах сравниться не может.