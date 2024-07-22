У Демпартии обнаружили отсутствие харизматичной личности подобно Трампу
Аналитик Блохин: Давление тяжеловесов Демпартии вынудило Байдена покинуть гонку
Глава США Джо Байден выбыл из президентской гонки из-за давления тяжеловесов Демократической партии. Об этом RT сообщил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества "Знание" Константин Блохин.
"Я думаю, что это произошло из-за давления мастодонтов и тяжеловесов Демократической партии и финансовых доноров. Это давление перевесило его политические амбиции. Байден ещё вчера заявлял, что будет продолжать, несмотря на давление", — обратил внимание Блохин.
По его словам, Байден решил покинуть гонку на фоне прессинга и высокого рейтинга его оппонента Дональда Трампа. Эксперт также обратил внимание, что Байден подрывает позиции Демократической партии и института президентства, так как он, находясь во главе страны, своим заявлением подчёркивает, что является неэффективным управленцем. По мнению эксперта, у демократов нет кандидатуры, которая была бы сопоставима с Трампом по харизме и популярности. И претендент в кандидаты на участие в гонке Камала Харрис с ним в этих аспектах сравниться не может.
Ранее Трамп заявил, что готов к любому сопернику в предстоящем втором раунде дебатов перед выборами. Так он ответил на возможность дебатировать с Камалой Харрис, которую называют главным претендентом на роль кандидата от демократов.
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