Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 23:43

Трамп готов к дебатам с Харрис и другим кандидатом от Демократической партии

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов к любому сопернику на предстоящем втором раунде дебатов перед выборами.

"Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Пока не определено, кто будет на той стороне. Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать", — сказал Трамп в беседе с каналом CBS.

Так он ответил на возможность дебатировать с Камалой Харрис, которую называют главным претендентом на роль кандидата от демократов.

Журнал Time обыграл обложку прошлого номера о Байдене в выпуске о Харрис
Журнал Time обыграл обложку прошлого номера о Байдене в выпуске о Харрис

Сама Харрис поддерживает эту идею и готова к новой роли. Она поблагодарила Джо Байдена за похвалу, но раньше выборов президентом вряд ли станет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров