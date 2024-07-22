Трамп готов к дебатам с Харрис и другим кандидатом от Демократической партии
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов к любому сопернику на предстоящем втором раунде дебатов перед выборами.
"Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Пока не определено, кто будет на той стороне. Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать", — сказал Трамп в беседе с каналом CBS.
Так он ответил на возможность дебатировать с Камалой Харрис, которую называют главным претендентом на роль кандидата от демократов.
Сама Харрис поддерживает эту идею и готова к новой роли. Она поблагодарила Джо Байдена за похвалу, но раньше выборов президентом вряд ли станет.
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