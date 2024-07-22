Журнал Time обыграл обложку прошлого номера о Байдене в выпуске о Харрис
Обложки журнала Time от 28 июня и 21 июля с изображёнными на них Джо Байденом и Камалой Харрис. Обложка © X / Time
Журнал Time обыграл обложку прошлого номера, поместив на новый фотографию ноги президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
В номере от 28 июня, уже после состоявшихся с республиканцем Дональдом Трампом дебатов, на обложке находится уходящий Байден с надписью "Паника". В новом выпуске в спину покидающему корешок президенту идёт Харрис.
Напомним, Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки и отказывается от роли кандидата от Демократической партии, а также поддержит на эту должность вице-президента страны Камалу Харрис. Последняя уже согласилась на эту роль и поблагодарила действующего лидера. Сам Байден, несмотря на заявление, досрочно покидать пост не намерен.