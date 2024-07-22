Медведев пожелал Байдену здоровья и высказался о целях СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал здоровья президенту Америки Джо Байдену. Об этом он заявил в телеграм-канале, комментируя выход главы Белого дома из президентской гонки.

О своём решении покинуть президентскую гонку Байден объявил в воскресенье. Кроме того, он пообещал поддержать кандидатуру вице-президента страны Камалы Харрис, которая уже готова к будущим переменам.