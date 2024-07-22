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22 июля, 00:48

Медведев пожелал Байдену здоровья и высказался о целях СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал здоровья президенту Америки Джо Байдену. Об этом он заявил в телеграм-канале, комментируя выход главы Белого дома из президентской гонки.

"Байден всё… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты", — коротко написал Медведев.

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О своём решении покинуть президентскую гонку Байден объявил в воскресенье. Кроме того, он пообещал поддержать кандидатуру вице-президента страны Камалы Харрис, которая уже готова к будущим переменам.

Анатолий Симоненко
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