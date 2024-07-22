Американцы обновили суточный рекорд по сборам средств на предвыборную кампанию
Американцы за несколько часов собрали 46,7 млн долларов на кампанию Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris
Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала 46,7 миллиона долларов за несколько часов. Об этом свидетельствуют данные платформы для сбора средств ActBlue.
Это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году.
Поводом стали отказ президента США Джо Байдена бороться за кресло и поддержка, высказанная Харрис в качестве кандидата от демократов. До окончания срока глава Белого дома уходить не собирается.