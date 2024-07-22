Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 02:42

Американцы обновили суточный рекорд по сборам средств на предвыборную кампанию

Американцы за несколько часов собрали 46,7 млн долларов на кампанию Харрис

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала 46,7 миллиона долларов за несколько часов. Об этом свидетельствуют данные платформы для сбора средств ActBlue.

Это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году.

AP: Харрис сможет использовать средства, собранные кампанией Байдена
AP: Харрис сможет использовать средства, собранные кампанией Байдена

Поводом стали отказ президента США Джо Байдена бороться за кресло и поддержка, высказанная Харрис в качестве кандидата от демократов. До окончания срока глава Белого дома уходить не собирается.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Камала Харрис
  • Джо Байден
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров