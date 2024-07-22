"Деньги говорят": Как партийные интриганы свалили старого Джо Байден выходит из президентской гонки. Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему демократов беспокоило лишь участие действующего президента в выборах, но мало волнует, что маразматик правит 350-миллионной страной и держит руку на "красной кнопке". 22 июля, 08:14 Спонсоры Демпартии сказали, что перекроют финансирование, если Байден не снимет кандидатуру. Обложка © ТАСС / JIM LO SCALZO

Мы с вами, дорогие друзья, стали свидетелями классического заговора и вялого госпереворота. Когда не под покровом ночи, а на белой простыне… простите, это из другого фильма. Когда кучка престарелых интриганов в лице Пелоси, Шумера и стоящего за ними Обамы заставили, на минуточку, действующего президента США снять свою кандидатуру с выборов.

В четверг начали раздаваться "экспертные голоса" в прессе, что "к концу недели Байден снимет свою кандидатуру", чтобы оказать давление на Байдена, на что из Белого дома раздавалось вполне себе уверенное и раздражённое: "Нет, не сниму!"

Сопротивления деда хватило на два дня. Ларчик просто открывался — спонсоры Демпартии сказали, что перекроют финансирование, если Байден не снимет кандидатуру. И, как говорят у них, money talk — "деньги говорят". В воскресенье утром (это у нас вечер, а у них утро) Белый дом выбросил белый флаг.

Теперь давайте уточним, потому что обязательно найдутся те, кто заявит, что я утрирую, или преувеличиваю, или передёргиваю, или ещё что-то в этом духе. Можно согласиться, что Байден unfit for office, что он уже окончательно впал в маразм и не должен управлять государством. Фишка в том, что в маразм он впал уже несколько лет назад и это никак ему не мешало. Более того, никто из демократов не говорил, что "Байден должен уйти". Наоборот, всех, кто это говорил, агрессивно обвиняли в работе на Трампа/Путина/Си и активно канселили (отменяли).

Да и сейчас никто не говорит, что Байден должен покинуть Овальный кабинет по состоянию здоровья. Он не передаёт полномочия вице-президенту Камале Харрис и не уходит на пенсию. Он только отказывается от участия в президентской гонке.

То есть демократов не волнует, что маразматик правит 350-миллионной страной. Их волнует только, что он не может победить Трампа (А кто им сказал, что Камала сможет? Хе-хе!). Их волнует только власть, а что там будет со страной, глубоко плевать.

Ну и сам механизм передачи кандидатства. По процедуре (напоминаю, что демократия — это, прежде всего, соблюдение всех демократических процедур, а не "власть демократов") после снятия уже утверждённой съездом кандидатуры Байдена нужно проводить новые праймериз, утверждать новую кандидатуру и только тогда проводить выборы. Времени на это ещё три с половиной месяца — теоретически вполне достаточно.

Но никто не будет этого делать. Камалу Харрис уже официально объявили "преемником", сам Байден её "отэндорсил" (то есть поддержал), и на этом формальности будут считаться завершёнными. 14 миллионов человек, которые уже проголосовали на праймериз за Байдена, идут лесом — кучка партийных интриганов и сверхбогатых спонсоров всё порешала за них.

Знаете, как это называется? Олигархия.

И эти люди будут нам рассказывать про демократию…

P.S. Кстати, за подсчёт голосов осенью будет опять отвечать сверхнадёжная компания Crowdstrike, которая на прошедшей неделе обрушила компьютеры на половине планеты. Демократия под контролем, тоталитаризм не пройдёт. Мвухахахаха!

Авторы Александр Роджерс