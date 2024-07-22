В Кремле оценили смену риторики Зеленского, допустившего переговоры с Москвой

Сам факт того, что Владимир Зеленский начал говорить о возможности переговоров с Москвой, намного лучше демонстративных отказов мирного урегулирования и вытекающего из них стремления продолжать боевые действия до последнего украинца. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются. <...> Но что конкретно стоит за этими словами [Зеленского о возможности переговоров], о каких конкретно планах идёт речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идёт серьёзный, пока мы судить не можем", — пояснил он позицию Кремля.