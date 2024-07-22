В Кремле оценили смену риторики Зеленского, допустившего переговоры с Москвой
Песков: Заявления Зеленского о переговорах лучше войны "до последнего украинца"
Сам факт того, что Владимир Зеленский начал говорить о возможности переговоров с Москвой, намного лучше демонстративных отказов мирного урегулирования и вытекающего из них стремления продолжать боевые действия до последнего украинца. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются. <...> Но что конкретно стоит за этими словами [Зеленского о возможности переговоров], о каких конкретно планах идёт речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идёт серьёзный, пока мы судить не можем", — пояснил он позицию Кремля.
Песков подчеркнул, что разговор в любой тональности о диалоге между Москвой и Киевом намного лучше заявлений о "намерении воевать до последнего украинца". Однако нужно посмотреть, подкреплены ли слова Зеленского реальной готовностью к усилиям по мирному урегулированию.
Напомним, в разговоре с "Би-би-си" Владимир Зеленский сказал, что украинская сторона готова обсуждать с главой России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта на Украине, невзирая на действующий указ, который это запрещает. Лидер киевского режима предположил, что платформой для такого процесса могло бы стать государство, которое примет второй "мирный саммит". Отметим, что до этого в американской прессе уже указывали на сигналы о том, что Киев готов пойти на переговоры, если они не будут подразумевать безоговорочной капитуляции для Незалежной. Вполне возможно, что это связано с грядущими выборами президента Штатов, победа на которых с большой вероятностью достанется Дональду Трампу и его соратнику Джею Ди Вэнсу — они оба не раз говорили о необходимости прекратить накачивать Киев деньгами и оружием.
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