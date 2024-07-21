Заявления Владимира Зеленского, которые он сделал на этой неделе по поводу возможного приглашения российской стороны на второй так называемый "саммит мира" по Украине, может говорить о том, что это является сигналом для переговоров с Москвой. Об этом в беседе с телеканалом CNN рассказала замглавы программы по РФ и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.

"Это одновременно сигнал России и сигнал Глобальному Югу о том, что Украина не является какой-то обструкционной силой. Она готова сесть за стол переговоров. Но это не может быть полностью на российских условиях, и это не может привести к капитуляции Украины", — сообщила собеседница телеканала.

Бывший посол Соединённых Штатов на Украине Джон Хербст по этому поводу заявил, что изменения в политике киевского режима, вероятно, связаны с реакцией на события в США, где кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о намерениях выдвинуть вице-президентом сенатора-республиканца Джеймса Дэвида Вэнса. В связи с этим дипломат напомнил, что этот политик отметился тем, что является ярым противником оказания помощи Незалежной.