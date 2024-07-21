"Готов сесть за стол": В действиях Зеленского увидели намёки для России
CNN: Зеленский дал сигнал на возможные переговоры с Россией
Заявления Владимира Зеленского, которые он сделал на этой неделе по поводу возможного приглашения российской стороны на второй так называемый "саммит мира" по Украине, может говорить о том, что это является сигналом для переговоров с Москвой. Об этом в беседе с телеканалом CNN рассказала замглавы программы по РФ и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.
"Это одновременно сигнал России и сигнал Глобальному Югу о том, что Украина не является какой-то обструкционной силой. Она готова сесть за стол переговоров. Но это не может быть полностью на российских условиях, и это не может привести к капитуляции Украины", — сообщила собеседница телеканала.
Бывший посол Соединённых Штатов на Украине Джон Хербст по этому поводу заявил, что изменения в политике киевского режима, вероятно, связаны с реакцией на события в США, где кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о намерениях выдвинуть вице-президентом сенатора-республиканца Джеймса Дэвида Вэнса. В связи с этим дипломат напомнил, что этот политик отметился тем, что является ярым противником оказания помощи Незалежной.
Ранее Life.ru писал, что Джеймс Дэвид Вэнс официально заявил, что согласен баллотироваться на должность американского вице-президента от своей Республиканской партии США на предстоящих выборах. Это произошло 17 июля на национальном съезде республиканцев в Милуоки, штат Висконсин.
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