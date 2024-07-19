Зеленский пожаловался на Вэнса, который станет вице-президентом США в случае победы Трампа

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс не понимает, каково положение дел на Украине. С таким обвинением выступил Владимир Зеленский в интервью агентству Би-Би-Си. Так он отреагировал на слова Вэнса о том, что ему всё равно на судьбу Незалежной.

"Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с США", — сказал Зеленский.