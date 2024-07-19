Зеленский пожаловался на Вэнса, который станет вице-президентом США в случае победы Трампа
Зеленский обвинил Вэнса в отсутствии понимания происходящего на Украине
Джеймс Дэвид Вэнс и Владимир Зеленский. Обложка © Wikipedia / United States Congress, © ТАСС / Zuma
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс не понимает, каково положение дел на Украине. С таким обвинением выступил Владимир Зеленский в интервью агентству Би-Би-Си. Так он отреагировал на слова Вэнса о том, что ему всё равно на судьбу Незалежной.
"Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с США", — сказал Зеленский.
Он также признал, что в случае переизбрания Дональда Трампа на второй срок, Киев ждёт "тяжёлая работа", однако, как подчеркнул Зеленский, он и его команда "трудолюбивы". Он также добавил, что готов работать с любым человеком, который окажется на посту президента США.
Ранее Вэнс официально заявил, что согласен баллотироваться на должность вице-президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах. Сенатор известен своей критикой нынешнего курса Штатов. Его Америка — это консервативная Америка. По мнению Вэнса, она не должна со своим оружием вмешиваться в дела людей, живущих на другом берегу Атлантического океана и их соседей без твёрдого обоснования, чтобы не привести мир к ядерной войне. То же самое он пытался внушить и НАТО, называя "безумием" отправку войск альянса на Украину.