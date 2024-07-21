В ГД предпочли миру с нелегитимным Зеленским акт о капитуляции Украины с подписью генерала

Заявления Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией — это всего лишь игра на публику, считает зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина"). По его словам, украинский политик так пытается показать, что жаждет мира.

"На мой взгляд, это не более чем очередная игра на публику, западную само собой. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добивается отказа приехать на свой недосаммит. Нам с ним, нелегитимным, разговаривать не о чем — президентский срок давно вышел, а капитуляцию может подписать и кто-то из генералов, как было с гитлеровской Германией", — сказал Журавлёв в беседе с РИА "Новости"