В ГД предпочли миру с нелегитимным Зеленским акт о капитуляции Украины с подписью генерала
Депутат ГД Журавлёв: Зеленский играет на публику, говоря о переговорах с РФ
Заявления Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией — это всего лишь игра на публику, считает зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина"). По его словам, украинский политик так пытается показать, что жаждет мира.
"На мой взгляд, это не более чем очередная игра на публику, западную само собой. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добивается отказа приехать на свой недосаммит. Нам с ним, нелегитимным, разговаривать не о чем — президентский срок давно вышел, а капитуляцию может подписать и кто-то из генералов, как было с гитлеровской Германией", — сказал Журавлёв в беседе с РИА "Новости"
По словам депутата, у Зеленского нет другого выхода. Он прекрасно понимает, что если будет продолжать отрицать важность диалога, то в результате победы Дональда Трампа на выборах президента США украинский режим потеряет финансирование. Журавлёв добавил, что политик ещё не понял, что украинский вопрос решат и без него. Парламентарий предположил, что Зеленский сможет прийти к диалогу, но переговоры будет вести через посредника.
Ранее в США заметили, что Зеленский начал подавать сигналы о том, что его страна готова к переговорам, если те не будут означать для Украины безоговорочную капитуляцию. Оговаривалось, что это может быть связано с политической обстановкой в США, так как если на выборах победит Дональд Трамп, то Киеву перекроют поставки вооружений.
Life.ru