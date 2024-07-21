Зеленский изъявил желание договариваться с Путиным о мире
Зеленский: Украина готова к переговорам с Путиным на втором "саммите мира"
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru / Павел Баранов, © ТАСС / АР / ANDY RAIN
Владимир Зеленский в беседе с "Би-би-си" допустил, что представители Украины будут готовы обсуждать мирный план с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете подобных переговоров. Со слов украинского политика, платформой для таких переговоров может стать страна, которая в будущем выступит хозяйкой второго "саммита мира".
"Если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнёрами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница", — заявил Зеленский.
По его словам, если Украина хочет закончить конфликт, то она будет договариваться с теми, кто представляет в России реальную власть.
Ранее в США заметили, что Зеленский начал подавать сигналы о том, что его страна готова к переговорам, если те не будут означать для Украины безоговорочную капитуляцию. Такие изменения у непреклонного ранее в этом вопросе Киева связывают с тем, что следующим руководить Штатами, скорее всего, будет Дональд Трамп и его соратник Джей Ди Вэнс, которые оба известны своим желанием прервать всяческие поставки оружия, денег и солдат Киеву.