Зеленский изъявил желание договариваться с Путиным о мире

Владимир Зеленский в беседе с "Би-би-си" допустил, что представители Украины будут готовы обсуждать мирный план с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете подобных переговоров. Со слов украинского политика, платформой для таких переговоров может стать страна, которая в будущем выступит хозяйкой второго "саммита мира".

"Если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнёрами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница", — заявил Зеленский.