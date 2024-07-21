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21 июля, 00:34

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине и не допустить третью мировую войну

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз пообещал урегулировать украинский конфликт. На митинге своих сторонников в штате Мичиган он заявил, что также не допустит развития третьей мировой войны.

"Ещё до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну", — пообещал Трамп.

"Теперь должна быть осторожной": На Украине испугались решения Трампа
"Теперь должна быть осторожной": На Украине испугались решения Трампа

Ранее Life.ru писал, что между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы Зеленский поздравил американского политика с успешной предвыборной компанией. Трамп же заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине. После разговора в офисе Зеленского понадеялись на визит Трампа на Украину.

Оксана Попова
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