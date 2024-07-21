Трамп пообещал остановить конфликт на Украине и не допустить третью мировую войну
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз пообещал урегулировать украинский конфликт. На митинге своих сторонников в штате Мичиган он заявил, что также не допустит развития третьей мировой войны.
"Ещё до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну", — пообещал Трамп.
Ранее Life.ru писал, что между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы Зеленский поздравил американского политика с успешной предвыборной компанией. Трамп же заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине. После разговора в офисе Зеленского понадеялись на визит Трампа на Украину.