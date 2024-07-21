Трамп пообещал остановить конфликт на Украине и не допустить третью мировую войну

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз пообещал урегулировать украинский конфликт. На митинге своих сторонников в штате Мичиган он заявил, что также не допустит развития третьей мировой войны.

"Ещё до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну", — пообещал Трамп.