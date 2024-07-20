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19 июля, 23:10

Трамп сообщил о телефонном разговоре с Зеленским

Трамп созвонился с Зеленским и назвал беседу "очень хорошей"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Коллаж Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Коллаж Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским. Об этом американский миллиардер сообщил на странице в соцсети Truth Social.

"Зеленский и я провели очень хороший телефонный звонок ранее сегодня. Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на пост президента Соединённых Штатов", — сообщил Трамп.

Вместе с этим политик заявил, что в качестве следующего лидера США он принесёт "мир во всём мире" и положит конфликт конфликту на Украине. Он убеждён, что при его президентстве обе стороны проведут переговоры, которые "положат конец насилию и проложат путь к процветанию".

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Ранее Владимир Зеленский потребовал у бывшего американского лидера Дональда Трампа обнародовать свой план по быстрому завершению конфликта на Украине. Он хочет убедиться в том, что его идея не предполагает "нарушения суверенитета" страны.

Оксана Попова
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