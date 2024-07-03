Напуганный Зеленский пытается выведать у Трампа цену за быстрое окончание СВО

Владимир Зеленский потребовал у бывшего американского лидера Дональда Трампа обнародовать свой план по быстрому завершению конфликта на Украине. Он хочет убедиться в том, что его идея не предполагает "нарушения суверенитета" страны.

"Если Трамп знает, как закончить этот конфликт, он должен сказать нам об этом сегодня. <...> Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть готовы к этому, мы хотим знать", — поделился страхами Зеленский в почти часовом интервью Bloomberg Television.