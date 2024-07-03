Напуганный Зеленский пытается выведать у Трампа цену за быстрое окончание СВО
Зеленский призвал Трампа раскрыть детали плана по разрешению кризиса на Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived / President Of Ukraine
Владимир Зеленский потребовал у бывшего американского лидера Дональда Трампа обнародовать свой план по быстрому завершению конфликта на Украине. Он хочет убедиться в том, что его идея не предполагает "нарушения суверенитета" страны.
"Если Трамп знает, как закончить этот конфликт, он должен сказать нам об этом сегодня. <...> Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть готовы к этому, мы хотим знать", — поделился страхами Зеленский в почти часовом интервью Bloomberg Television.
Он заверил, что "потенциально готов" встретиться с Трампом и выслушать его предложения. При этом Зеленский подчеркнул, что за рубежом "не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей". Политик хочет понять, будет ли у Киева "в ноябре мощная поддержка США или он останется совсем один". Во время общения с журналистом он раскритиковал западных партнёров за задержки с поставками оружия.
Напомним, Трамп неоднократно делал громкие заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах главы государства сможет за сутки урегулировать ситуацию. По словам политика, сделать это очень легко. Тем не менее в Кремле усомнились в способности Трампа завершить украинский конфликт за сутки. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, для этого потребуется гораздо больше времени.