В Кремле усомнились в способности Трампа завершить украинский конфликт за сутки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что ему под силу решить конфликт на Украине всего за 24 часа. Об этом сообщает NBC.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что эта проблема не может быть решена так просто, для этого потребуется больше времени.