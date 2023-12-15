В Кремле усомнились в способности Трампа завершить украинский конфликт за сутки
Песков: Конфликт на Украине является сложной проблемой для решения за 24 часа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что ему под силу решить конфликт на Украине всего за 24 часа. Об этом сообщает NBC.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что эта проблема не может быть решена так просто, для этого потребуется больше времени.
"Он [Песков] поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит войну [на Украине] за один день, заявив, что "слишком сложно" решить это так легко", — пишет NBС.
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве изо всех сил пытаются организовать переговоры Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом. Всё дело в том, что бывший американский лидер через республиканцев фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение очередного пакета помощи для Незалежной. Причём Зеленский уже пытался встретиться с Трампом и звал его на Украину, чтобы доказать, что завершить конфликт "за сутки" не получится. Но экс-президент США отказал Зеленскому под предлогом того, что не хочет вмешиваться в дела Киева и Белого дома.
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