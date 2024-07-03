Песков опроверг, что Путин и Трамп ведут диалог по Украине 3 июля, 08:03 Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Российский лидер Владимир Путин и кандидат в президенты США Дональд Трамп не ведут обсуждений по вопросу достижения мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о том, что такой диалог всё же есть.

"Нет, это не так", — ответил Песков на вопрос журналистов.

Кстати, ранее Владимир Путин уже заявлял, что России по большому счёту всё равно, кто будет занимать кресло главы Белого дома — будь то нынешний американский лидер 81-летний Джо Байден или же его предшественник Дональд Трамп.