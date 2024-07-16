"Теперь должна быть осторожной": На Украине испугались решения Трампа

Украина опасается из-за выбора сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США. Об этом изданию Time рассказал неназванный бывший украинский чиновник.

"Теперь Украина должна быть особенно осторожной в своих словах и действиях", — приводятся его слова в соответствующей статье.