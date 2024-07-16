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16 июля, 20:44

"Теперь должна быть осторожной": На Украине испугались решения Трампа

Time: Украина опасается выбора Вэнса кандидатом в вице-президенты США

Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс на съезде Республиканской партии. Обложка © X / GOP

Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс на съезде Республиканской партии. Обложка © X / GOP

Украина опасается из-за выбора сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США. Об этом изданию Time рассказал неназванный бывший украинский чиновник.

"Теперь Украина должна быть особенно осторожной в своих словах и действиях", — приводятся его слова в соответствующей статье.

Кремль отреагировал на заявления кандидата в вице-президенты США, который выступал за переговоры
Кремль отреагировал на заявления кандидата в вице-президенты США, который выступал за переговоры

Отрицательную реакцию высказал и один из источников во внешнеполитических кругах Киева, напомнив о прошлых заявлениях Вэнса о коррумпированности украинских чиновников. При этом украинское правительство намерено работать с любым американским лидером, даже несмотря на недовольство от возможной победы Дональда Трампа.

Джеймса Дэвида Вэнса, ранее выступавшего за переговоры с Россией и считавшего провальной политику демократов в отношении украинского конфликта, выбрал кандидатом на пост вице-президента Дональд Трамп. Джо Байден назвал Вэнса "клоном Трампа по всем вопросам", а Илон Маск, напротив, обрадовался назначению. Британский журналист и ведущий Джон Сопел назвал Вэнса "ночным кошмаром Владимира Зеленского".

Артур Лапсаков
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