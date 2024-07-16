"Теперь должна быть осторожной": На Украине испугались решения Трампа
Time: Украина опасается выбора Вэнса кандидатом в вице-президенты США
Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс на съезде Республиканской партии. Обложка © X / GOP
Украина опасается из-за выбора сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США. Об этом изданию Time рассказал неназванный бывший украинский чиновник.
"Теперь Украина должна быть особенно осторожной в своих словах и действиях", — приводятся его слова в соответствующей статье.
Отрицательную реакцию высказал и один из источников во внешнеполитических кругах Киева, напомнив о прошлых заявлениях Вэнса о коррумпированности украинских чиновников. При этом украинское правительство намерено работать с любым американским лидером, даже несмотря на недовольство от возможной победы Дональда Трампа.
Джеймса Дэвида Вэнса, ранее выступавшего за переговоры с Россией и считавшего провальной политику демократов в отношении украинского конфликта, выбрал кандидатом на пост вице-президента Дональд Трамп. Джо Байден назвал Вэнса "клоном Трампа по всем вопросам", а Илон Маск, напротив, обрадовался назначению. Британский журналист и ведущий Джон Сопел назвал Вэнса "ночным кошмаром Владимира Зеленского".