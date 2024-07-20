В офисе Зеленского понадеялись на визит Трампа на Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может нанести визит в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, его слова приводит издание "Страна.ua".

"Вчера во время разговора действительно обсуждалось, когда это должно произойти, и где это должно произойти. Но конкретика очень преждевременна — и формат, и время, и место", — прокомментировал он.

Со слов Никифорова, Зеленский и Трамп дали "принципиальное согласие" на встречу.