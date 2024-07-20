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20 июля, 13:12

В офисе Зеленского понадеялись на визит Трампа на Украину

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров допустил визит Трампа на Украину

В офисе Зеленского сделали важное заявление по поводу Трампа. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / ANDY RAIN, AP / Evan Vucci

В офисе Зеленского сделали важное заявление по поводу Трампа. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / ANDY RAIN, AP / Evan Vucci

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может нанести визит в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, его слова приводит издание "Страна.ua".

"Вчера во время разговора действительно обсуждалось, когда это должно произойти, и где это должно произойти. Но конкретика очень преждевременнаи формат, и время, и место", — прокомментировал он.

Со слов Никифорова, Зеленский и Трамп дали "принципиальное согласие" на встречу.

Зеленский после разговора с Трампом провозгласил его президентом США
Зеленский после разговора с Трампом провозгласил его президентом США

Напомним, что ранее между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы Зеленский поздравил американского политика с успешной предвыборной компанией. Трамп же заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине.

Мария Любицкая
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