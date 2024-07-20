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20 июля, 11:19

Зеленский после разговора с Трампом провозгласил его президентом США

Владимир Зеленский в своём сообщении о телефонном разговоре с Дональдом Трампом назвал его президентом Соединённых Штатов. Соответствующая публикация появилась в его телеграм-канале. Сам пост посвящён телефонному разговору Зеленского с Трампом, который состоялся накануне.

"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным", — написал Зеленский.

Стоит отметить, что формально все бывшие лидеры США сохраняют свой титул пожизненно. Трамп занимал высший американский пост с 2016 по 2020 год. Тем не менее, учитывая, что республиканец сейчас снова баллотируется в президенты, такое выражение Зеленского весьма показательно.

Ранее Life.ru писал, что Трамп сообщал о прошедшем с Зеленским телефонном разговоре. Вместе с тем кандидат на пост президента США заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине.

Зеленский хочет лично встретиться с Трампом
Зеленский хочет лично встретиться с Трампом
Обложка ©

ТАСС / AP / J. Scott Applewhite, Zuma

Наталья Демьянова
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