Зеленский после разговора с Трампом провозгласил его президентом США

Владимир Зеленский в своём сообщении о телефонном разговоре с Дональдом Трампом назвал его президентом Соединённых Штатов. Соответствующая публикация появилась в его телеграм-канале. Сам пост посвящён телефонному разговору Зеленского с Трампом, который состоялся накануне.

"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным", — написал Зеленский.

Стоит отметить, что формально все бывшие лидеры США сохраняют свой титул пожизненно. Трамп занимал высший американский пост с 2016 по 2020 год. Тем не менее, учитывая, что республиканец сейчас снова баллотируется в президенты, такое выражение Зеленского весьма показательно.