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20 июля, 02:57

Зеленский хочет лично встретиться с Трампом

Зеленский заявил, что планирует лично встретиться с Трампом

Зеленский заявил, что планирует лично встретиться с Трампом. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленский заявил, что планирует лично встретиться с Трампом. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с 45-м американским лидером Дональдом Трампом. После этого он сообщил в своём телеграм-канале, что планирует лично встретиться с бывшим хозяином Белого дома для обсуждения украинского конфликта.

"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным", — написал Зеленский.

Помимо того, он сообщил, что поздравил миллиардера с выдвижением от Республиканской партии США на президентские выборы, а также осудил покушение на предпринимателя во время митинга в Пенсильвании. В то же время Зеленский пожелал Трампу сил и безопасности в дальнейшем.

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Ранее Life.ru писал, что Трамп сообщал о прошедшем с Зеленским телефонном разговоре. Вместе с тем кандидат на пост президента США заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине.

Алексей Соловьёв
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