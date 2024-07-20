Зеленский хочет лично встретиться с Трампом
Зеленский заявил, что планирует лично встретиться с Трампом
Зеленский заявил, что планирует лично встретиться с Трампом. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с 45-м американским лидером Дональдом Трампом. После этого он сообщил в своём телеграм-канале, что планирует лично встретиться с бывшим хозяином Белого дома для обсуждения украинского конфликта.
"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным", — написал Зеленский.
Помимо того, он сообщил, что поздравил миллиардера с выдвижением от Республиканской партии США на президентские выборы, а также осудил покушение на предпринимателя во время митинга в Пенсильвании. В то же время Зеленский пожелал Трампу сил и безопасности в дальнейшем.
Ранее Life.ru писал, что Трамп сообщал о прошедшем с Зеленским телефонном разговоре. Вместе с тем кандидат на пост президента США заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине.