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21 июля, 10:17

Зеленский пытается наладить мосты с Трампом из-за "двойного удара"

CNN: Владимир Зеленский пытается наладить связь с Дональдом Трампом

Смена позиции Владимира Зеленского в вопросах переговоров с Россией, по одной из версий, стала реакцией на выбор кандидата в президенты Дональда Трампа в напарники Джеймса Дэвида Вэнса, который выступает против финансирования киевского режима. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-посла США на Украине Джона Хербста.

"В настоящее время Киев сталкивается с двойным ударом: сложной фронтовой ситуацией и политической неопределённостью относительно уровня будущей поддержки со стороны ближайших союзников Украины", — сказано в статье.

Авторы отметили, что в связи с тяжёлой ситуацией на фронте, а также неопределённостью, будет ли Запад вооружать Киев, если Трамп возглавит США, Зеленский пытается наладить связь, говоря о готовности к переговорам с РФ.

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Напомним, что ранее между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы Зеленский поздравил американского политика с успешной предвыборной компанией. Трамп же заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине. Позже стало известно, что экс-лидер Штатов может приехать с визитом в Киев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Александра Мышляева
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