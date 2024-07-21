Зеленский пытается наладить мосты с Трампом из-за "двойного удара"
CNN: Владимир Зеленский пытается наладить связь с Дональдом Трампом
Смена позиции Владимира Зеленского в вопросах переговоров с Россией, по одной из версий, стала реакцией на выбор кандидата в президенты Дональда Трампа в напарники Джеймса Дэвида Вэнса, который выступает против финансирования киевского режима. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-посла США на Украине Джона Хербста.
"В настоящее время Киев сталкивается с двойным ударом: сложной фронтовой ситуацией и политической неопределённостью относительно уровня будущей поддержки со стороны ближайших союзников Украины", — сказано в статье.
Авторы отметили, что в связи с тяжёлой ситуацией на фронте, а также неопределённостью, будет ли Запад вооружать Киев, если Трамп возглавит США, Зеленский пытается наладить связь, говоря о готовности к переговорам с РФ.
Напомним, что ранее между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы Зеленский поздравил американского политика с успешной предвыборной компанией. Трамп же заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине. Позже стало известно, что экс-лидер Штатов может приехать с визитом в Киев.
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