Вооружённые силы Украины потеряли до 325 военнослужащих и американскую БМП Bradley в зоне ответственности группировки "Центр" армии России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Новосёловка, Дружба и Розовка ДНР. <...> Потери противника составили до 325 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 122-мм САУ "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30", — говорится в сводке ведомства.

Также ВС РФ нанесли поражение подразделениям 47-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. В Минобороны добавили, что российские военнослужащие отбили контратаку "элитной" украинской штурмбригады "Лють".