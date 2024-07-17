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17 июля, 11:04

Армия России спешила ВСУ с ещё одной Bradley и разбила "элитный" спецназ "Лють"

ВСУ потеряли очередную БМП Bradley и более 300 солдат в боях с группой "Центр"

ВСУ потеряли очередную БМП Bradley. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

ВСУ потеряли очередную БМП Bradley. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Вооружённые силы Украины потеряли до 325 военнослужащих и американскую БМП Bradley в зоне ответственности группировки "Центр" армии России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Новосёловка, Дружба и Розовка ДНР. <...> Потери противника составили до 325 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 122-мм САУ "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30", — говорится в сводке ведомства.

Также ВС РФ нанесли поражение подразделениям 47-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. В Минобороны добавили, что российские военнослужащие отбили контратаку "элитной" украинской штурмбригады "Лють".

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Ранее в Минобороны сообщили об успехе российских штурмовиков, действующих в составе группировки войск "Север", которые провели успешную операцию по захвату и зачистке позиций противника. В результате вылазки несколько украинских военнослужащих сдались в плен, осознав бесполезность сопротивления.

Юрий Лысенко
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