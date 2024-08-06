Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ на границе Курской области
Минобороны: Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила из Курской области
Появились кадры уничтожения украинской военной техники на границе Курской области. Видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.
Кадры поражения техники ВСУ в приграничье Курской области. Видео ©
Telegram / Минобороны России
Как рассказали в ведомстве, понеся потери, украинские диверсанты отступили на свою территорию, при этом часть боевиков попыталась закрепиться на государственной границе, где была блокирована подразделениями ВС РФ.
"Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары", — добавили в Минобороны.
Напомним, утром 6 августа стало известно о попытке прорыва ВСУ в регион. Позже в Минобороны России раскрыли, что силы противника составляли до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. По данным СМИ, в ходе боя погибли не менее 20 украинских военных, около 50 ранены. По мнению военных блогеров, главная цель вылазки ВСУ — отвлечь внимание украинских СМИ от череды неудач на фронте. В регионе по-прежнему периодически звучит тревога ракетной опасности, ПВО отражает атаки.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России