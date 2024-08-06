11 танков и 300 боевиков: В Минобороны раскрыли детали попытки прорыва ВСУ через границу РФ

В Минобороны России раскрыли подробности утренней попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Как отметили в ведомстве, силы противника составляли до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населённых пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

"Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области", — говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале.

Там добавили, что оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. Также в район боестолкновения выдвинулись резервы группировки войск ВС РФ на Курском направлении.

Потери ВСУ на данный момент составляют: 16 единиц бронетехники ВСУ, включая шесть танков, четыре бронетранспортёра, три боевые бронированные машины "Козак", две боевые машины пехоты и инженерная машина разграждения.