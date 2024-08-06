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6 августа, 14:14

11 танков и 300 боевиков: В Минобороны раскрыли детали попытки прорыва ВСУ через границу РФ

Минобороны: В попытке прорыва ВСУ через границу было задействовано 11 танков

В Минобороны России раскрыли подробности утренней попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Как отметили в ведомстве, силы противника составляли до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населённых пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

"Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области", — говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале.

Там добавили, что оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. Также в район боестолкновения выдвинулись резервы группировки войск ВС РФ на Курском направлении.

Потери ВСУ на данный момент составляют: 16 единиц бронетехники ВСУ, включая шесть танков, четыре бронетранспортёра, три боевые бронированные машины "Козак", две боевые машины пехоты и инженерная машина разграждения.

При попытке прорыва ВСУ в Курскую область погиб один человек, 13 получили ранения
При попытке прорыва ВСУ в Курскую область погиб один человек, 13 получили ранения

Напомним, утром 6 августа власти Курской области сообщили о попытке прорыва границы со стороны Украины. СМИ сообщали, в ходе боя погибли не менее 20 украинских военных, около 50 ранены. По мнению военных блогеров, главная цель вылазки ВСУ — отвлечь внимание украинских СМИ от череды неудач на фронте.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Никонов
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