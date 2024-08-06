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Регион
6 августа, 12:05

При попытке прорыва ВСУ в Курскую область погиб один человек, 13 получили ранения

Смирнов: 1 человек погиб и 13 ранены при попытке прорыва ВСУ в Курскую область

Один мирный житель погиб в результате попытки прорыва украинских войск на территорию Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования её родным и близким", — написал он в телеграм-канале.

По словам Смирнова, в общей сложности пострадали 13 человек. Два были ранены в Глушковском районе, пятеро, в том числе трое детей, — в городе Судже. Позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджанцев, среди них один ребёнок. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один — в Рыльском. Все они, по словам врио губернатора, в настоящее время находятся в больнице.

По данным Mash, погибшей было 24 года. Сегодня утром девушка получила серьёзные ранения во время артиллерийского обстрела города Суджа со стороны ВСУ. Пострадавшую доставили в больницу, но, к сожалению, медикам не удалось её спасти.

Напомним, утром 6 августа власти Курской области сообщили о попытке прорыва границы со стороны Украины. По данным СМИ, в ходе боя погибли не менее 20 украинских военных, около 50 ранены. По мнению военных блогеров, главная цель вылазки ВСУ — отвлечь внимание украинских СМИ от череды неудач на фронте.

В ФСБ назвали провокацией попытку ВСУ прорваться в Курскую область
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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Almaz Mustafin

Наталья Демьянова
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