При попытке прорыва ВСУ в Курскую область погиб один человек, 13 получили ранения
Смирнов: 1 человек погиб и 13 ранены при попытке прорыва ВСУ в Курскую область
Один мирный житель погиб в результате попытки прорыва украинских войск на территорию Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования её родным и близким", — написал он в телеграм-канале.
По словам Смирнова, в общей сложности пострадали 13 человек. Два были ранены в Глушковском районе, пятеро, в том числе трое детей, — в городе Судже. Позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджанцев, среди них один ребёнок. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один — в Рыльском. Все они, по словам врио губернатора, в настоящее время находятся в больнице.
По данным Mash, погибшей было 24 года. Сегодня утром девушка получила серьёзные ранения во время артиллерийского обстрела города Суджа со стороны ВСУ. Пострадавшую доставили в больницу, но, к сожалению, медикам не удалось её спасти.
Напомним, утром 6 августа власти Курской области сообщили о попытке прорыва границы со стороны Украины. По данным СМИ, в ходе боя погибли не менее 20 украинских военных, около 50 ранены. По мнению военных блогеров, главная цель вылазки ВСУ — отвлечь внимание украинских СМИ от череды неудач на фронте.
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