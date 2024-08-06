При попытке прорыва ВСУ в Курскую область погиб один человек, 13 получили ранения

Один мирный житель погиб в результате попытки прорыва украинских войск на территорию Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования её родным и близким", — написал он в телеграм-канале.

По словам Смирнова, в общей сложности пострадали 13 человек. Два были ранены в Глушковском районе, пятеро, в том числе трое детей, — в городе Судже. Позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджанцев, среди них один ребёнок. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один — в Рыльском. Все они, по словам врио губернатора, в настоящее время находятся в больнице.

По данным Mash, погибшей было 24 года. Сегодня утром девушка получила серьёзные ранения во время артиллерийского обстрела города Суджа со стороны ВСУ. Пострадавшую доставили в больницу, но, к сожалению, медикам не удалось её спасти.