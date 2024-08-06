В ФСБ назвали провокацией попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Украинские войска совершили вооружённую провокацию, обстреляв населённые пункты Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, комментируя утреннюю вылазку ВСУ.

"Утром 6 августа ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооружённая провокация", — говорится в сообщении ведомства.

Так, обстрелам подверглись приграничные населённые пункты Курской области. Российские пограничники совместно с военнослужащими приняли меры по отражению агрессии. Подробностей атаки в ФСБ уточнять не стали.