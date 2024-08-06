В ФСБ назвали провокацией попытку ВСУ прорваться в Курскую область
ФСБ: ВСУ совершили вооружённую провокацию, обстреляв сёла в Курской области
Украинские войска совершили вооружённую провокацию, обстреляв населённые пункты Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, комментируя утреннюю вылазку ВСУ.
"Утром 6 августа ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооружённая провокация", — говорится в сообщении ведомства.
Так, обстрелам подверглись приграничные населённые пункты Курской области. Российские пограничники совместно с военнослужащими приняли меры по отражению агрессии. Подробностей атаки в ФСБ уточнять не стали.
Напомним, сегодня утром власти Курской области сообщили о попытке прорыва границы со стороны Украины. По данным СМИ, в ходе боя погибли не менее 20 украинских военных, около 50 ранены. По мнению военных блогеров, главная цель вылазки ВСУ — отвлечь внимание украинских СМИ от череды неудач на фронте.
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