Главные новости СВО: Штурм Торецка, ликвидация десанта смертников на Херсонщине и под Курском, 6 августа ВСУ отступили у Нью-Йорка, чтобы не попасть в окружение, Киев отправил украинских военных на левый берег Херсонской области и под Курск — дайджест в материале Life.ru 6 августа, 10:48 Военнослужащие во время боевой работы артиллерийского подразделения крымской бригады береговой обороны в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ДНР, 6 августа

Окраины Торецка уже заняты штурмовыми группами ВС РФ. Возможно, взят террикон, открывающий картину города. Продвижения в Нью-Йорке породили полуокружение сил ВСУ, что вынудило их покинуть крупный укрепрайон. "Военная хроника" сообщает, что националисты отходят к Нелеповке.

В Часовом Яре штурмовики продолжают боевые действия в микрорайонах Новый и Октябрьский. Украинских военных рокировали, 41-ю бригаду из-под Часова Яра отправили в Торецк, а 24-ю — по обратному направлению. The New York Times пишет, что первые оказались не готовы оборонять город из-за того, что не знали местности, а приказы командования оказались бессмысленными.

Продолжается наступление и на других направлениях. Военный корреспондент Евгений Лисицын заявляет, что на Кураховском направлении Армия России закрепилась на южной окраине Константиновки, что позволило взять под контроль участок трассы на Угледар.

Херсонская область, 6 августа

Российский военнослужащий в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Херсонской области ВСУ попытались высадиться на Тендровской косе. Началось всё с разведки с помощью БПЛА Bayraktar, далее запуск безэкипажного катера, после пошли 12 плавсредств с личным составом. По данным "Рыбаря", три катера удалось уничтожить, остальные развернулись. 20 человек — такова цена авантюры Киева.

— Долгоиграющих планов как не было, так и нет: главное, теряя людей, занять какую-то точку, а как людей там будут снабжать и обороняться от российских сил — это уже вторично, — предполагает Михаил Звинчук.

Харьковская область, 6 августа

Группировка войск "Север" продолжает движение в Волчанске. Есть успехи в районе многоэтажек. Противник в свою очередь не оставляет попыток форсировать реку Волчью. Под Липцами ВСУ безуспешно проводят контратаки. За сутки враг потерял до 150 человек. Канал "Северный ветер" отмечает, что у киевских боевиков большие потери, поэтому он ведёт боевые действия ограниченными силами.

Провалы в Харьковской области вынуждают командование ВСУ искать новые способы сдержать лавину, которая может превратиться в обвал фронта.

— Сейчас враг пытается отвлечь силы и открыть новое направление, благо к этому располагает очень протяжённая граница, — отмечает "Старше Эдды".

Попытка прорыва в Курскую область

Утром 6 августа начали поступать сведения, что ВСУ попытались войти на территорию Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что военнослужащие Пограничного управления ФСБ и Вооружённых сил отбили атаки. Канал "Управление Z" заявляет, что российская группировка продолжает развёртывание для защиты позиций.

— Подразделения ВСУ получили тактический знак — треугольник, что указывает на их готовность к возможным действиям, — пишут авторы канала.

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Появилась информация, что войти в Суджу хотят подразделения 22-й ОМБр ВСУ, РДК* и территориальная оборона. Перед наступлением город подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Ранено пять человек, из них трое — дети.

— По имеющимся первичным данным из нескольких источников, противнику удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию. Направление Куриловка и Гончаровка, — сообщают "Два майора".

Подтверждений, что ВСУ зашли в Курскую область, нет. Condottiero настаивает на том, что вообще никакого прорыва не было, а противник отправил всего 15 человек и несколько единиц техники. Такие наступления делаются для украинского потребителя. Сейчас Российская армия выходит победителем на любом направлении, и офису Зеленского требуется хоть какая-то перемога. Вот она и создаётся в Курской области.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Авторы Даниил Черных