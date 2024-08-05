Главные новости СВО: ВС РФ приближаются к селу Желанное в ДНР, на Украину прибыли F-16, ситуация 5 августа Армия России освободила ещё одно село в Донбассе, в рядах ВС РФ заметили иностранных добровольцев, украинцы бегут на ассенизаторах в Молдавию, в Харьковской области накрыт состав с техникой — дайджест в материале Life.ru. 5 августа, 10:12 Работа экипажа танка Т-80 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Харьковская область, 5 августа

На Волчанском и Липцовском направлениях снизилась активность боевых действий. Но это временно. Ждут, когда наладится погода. За прошедшие сутки противник здесь потерял до 150 человек. "Северный ветер" сообщает, что достигать успехов удаётся благодаря снижению количества БПЛА у ВСУ.

Уничтожается в Харьковской области не только личный состав ВСУ, но и техника. В населённом пункте Буды накрыт железнодорожный состав. По некоторым данным, уничтожено 15 грузовиков и 5 бронеавтомобилей.

Военнослужащий во время боевой работы артиллерийского подразделения в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Не менее интересные сведения о личном составе наших войск поступают от противника. Канал украинской группировки "Харьков" заявляет, что на стороне России воюют добровольцы из африканских и среднеазиатских стран. Кроме того, в Белгороде заметили военную технику иностранного производства. Доказательств этому нет, но кто может запретить бить неонацистов гражданам других государств? За Украину воюют наёмники из всех стран НАТО и не только.

Донецкая область, 5 августа

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в ДНР освобождена Новосёловка Первая. Покровское направление становится ужасом наяву для украинского командования. Военный корреспондент Евгений Лисицын отмечает, что ВСУ здесь отступают. В скором времени будет освобождено Желанное.

Кадры уничтожения пункта временной дислокации 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Щербиновки. Видео © Telegram / boris_rozhin

ВС РФ уже в Торецке (Дзержинск). Наши войска обходят террикон, который позволяет контролировать город с высоты. В Красногоровке продолжается зачистка — большая часть города под контролем Армии России.

F-16 на Украине

Истребители F-16 прибыли на Украину, так, во всяком случае, заявляет глава киевского режима Владимир Зеленский. Всего получено 10 самолётов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma

— Я благодарю всех партнёров, которые на самом деле действенно помогают с F-16, и первые государства, которые приняли наш запрос о предоставлении самолётов, — заявил украинский глава.

В этих словах слышится упрёк в отношении тех, кто так и не передал истребители. Но действительно ли они на Украине? Возможно, что нет. Зеленский, понятное дело, не сообщил, где F-16. Телеграм-канал Condottiero считает, что самолёты взлетают из Румынии.

— Самолёты после "прогона" для картинки снова отогнали в Констанцу. Подальше от крымских "Гераней" и "Искандеров". Причём в Одесскую область они заходят через Молдавию, — пишет источник.

Кадры пролёта F-16, которыми хвастался Зеленский. Видео © VK / Военная хроника

Было бы кому заходить. Ещё одна проблема, с которой столкнулась Украина, получив F-16, — нехватка пилотов. The New York Times пишет, что всего в этом году у Киева появится 20 специалистов по истребителям, но этого мало и вряд ли позволит помочь войскам на земле: "Нехватка подготовленных пилотов и ограниченное количество самолётов будут сдерживать их непосредственное влияние на поле боя". Западные СМИ забывают, что за F-16 объявлена награда — 15 миллионов рублей. Можно увеличить и заплатить пилоту, который перегонит американский самолёт в Россию. Вот тогда действительно в НАТО будет шок.

Новости мобилизации на Украине

Стало известно, когда сотрудники ТЦК могут применять силу в отношении граждан. Солдат полтавского городского военкомата Александр Мацько заявляет, что жёстко задерживать украинца можно, если он в розыске или в составе людоловной группы находятся полицейские.

— В остальных случаях человек тебя может послать, развернуться и уйти, и мы ничего не можем сделать, — сказал Мацько.

Обычно эти правила не соблюдаются. Силовые задержания продолжаются, что вынуждает украинцев бежать. Интересный случай произошёл на молдавской границе. Мужчина приехал на ассенизаторе к кордону, бросил его и побежал в сторону Европы. Вместе с такой машиной брошены и другие. И никакая собственность не заставит украинцев вернуться, чтобы погибнуть за Зеленского.

Авторы Даниил Черных