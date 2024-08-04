ВСУ отправят полицейских в "мясные штурмы", Армия России продвигается в ДНР, главные новости СВО 4 августа ВС РФ форсировали канал в Часовом Яре, в Киеве сожгли уже более ста машин ТЦК, в Волынской области местные жители устроили митинг против украинских военкомов — дайджест в материале Life.ru 4 августа, 11:14 Украинская полиция готовится к "мясным штурмам" в зоне СВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krysja

Донецкая область, 4 августа

В Часовом Яре наши бойцы наконец-то смогли широким фронтом форсировать канал. Теперь противник не сможет опираться в организации своей обороны на водную преграду. Бои постепенно смещаются к центру города. Кроме того, есть продвижение на флангах — ВС РФ охватывают противника через Калиновку и Клещеевку.

На Торецком направлении российские силы наконец-то пересекли границы Торецка и начали бои за городские окраины, где находится кладбище. ВСУ пытались исправить положение использованием бронетехники, но она была уничтожена операторами FPV-дронов из 1-й Славянской бригады. Под Покровском наступление ВС РФ приближается к трассе Константиновка – Красноармейск. В самом Покровске наши силы удачно поразили склад боекомплекта ВСУ, на его месте долгое время продолжался пожар.

Военный эксперт Борис Рожин оценивает общее положение ВСУ в Донбассе следующим образом: "Противник на вечер подтверждает продвижение ВС РФ в районе Клещеевки, Макеевки, Песчаного, Переездного, а также дальнейшее продвижение в районе Дзержинска и Нью-Йорка. Когда украинские клоуны сейчас заявляют, что они не позволили ВС РФ пройти к Харькову, они банально ставят себе в заслугу встречные бои на севере Харьковской области, ценой которых стал обвал обороны в районе Очеретина и в ряде других участков, где отсутствовали резервы, которые погнали достигать медийных перемог к северу от Харькова".

Харьковская область, 4 августа

Уничтожение американской ББМ "Хамви" ВСУ ударом FPV-дрона. Видео © Telegram / Северный ветер

На Волчанском направлении активизировались наши операторы FPV-дронов, за сутки на видео попало уничтожение ими американского БТР "Страйкер" и машины "Хамви". Кроме того, в ночное время суток с помощью FPV-дрона удалось сбить тяжёлый украинский дрон-бомбардировщик "Баба-яга". На земле наши бойцы ведут тяжёлые бои в районе волчанского частного сектора и многоэтажек.

Ситуацию на направлении в целом телеграм-канал "Северный ветер" описывает так: "Противник намерен за счёт численного превосходства прорвать оборону "Бесстрашных", утопив север Харьковской области в крови. На исходные рубежи уже выдвинуты подразделения 82-й ОДШБр, не завершившие процесс восстановления боеспособности, и иностранные наёмники.Третий день подряд расчёты ПВО группировки "Север" отражают террористические ракетные атаки ВСУ по гражданским объектам Белгородской области. За сутки отражено две атаки с применением РСЗО "Хаймарс", все ракеты перехвачены, жертв и разрушений нет".

Новое оружие противника

Снаряд ВСУ с лазерным наведением — БК-3ОФ. Фото © Telegram / Colonelcassad

На вооружении у украинских тяжёлых дронов "Баба-яга" заметили новый снаряд — БК-3ОФ. Это осколочно-фугасный корректируемый боеприпас. Наводится на цель с помощью лазерного луча, в воздухе стабилизируется за счёт четырёх аэродинамических рулей, находящихся в корме. Судя по маркировкам, Украина начала серийное производство этих изделий.

Борис Рожин отмечает, что разработчиком данного снаряда является концерн "Укроборонпром", который длительное время работает над корректируемыми боеприпасами. В частности, этот вид боеприпасов разрабатывался в рамках инновационных проектов кластера развития военных технологий Brave1.

В Киеве сожгли больше ста машин военкоматов

Новые автомобили украинских военкомов поджигаются почти каждый день. Не спасают ни наклейки "Не ТЦК", ни охрана. Телеграм-канал Condottiero резюмирует: "В таком режиме киевские ультрас выйдут на Майдан довольно скоро, а в городе придётся вводить военное положение в ближайшие недели".

При этом мобилизация на Украине продолжает усиливаться. Киев создаёт стрелковые батальоны из полицейских для насыщения фронта превосходящим количеством пехоты. Фактически эти батальоны представляют собой обычную пехоту без какой-либо поддержки тяжёлых вооружений. Подобные формирования в конце войны пытался создавать Третий рейх. В итоге они показали свою крайне низкую эффективность. Украина лишь повторяет неудачный немецкий опыт.

Телеграм-канал "ZАПИСКИ VЕТЕРАНА" на эту тему пишет: "ОСБ (отдельные стрелковые батальоны) — это в чистом виде пехота без какой-либо техники и транспорта, имеющая из тяжёлого вооружения изредко — миномёты и пулемёты. Пушечное мясо как оно есть". Жителей Украины, впрочем, не слишком прельщает судьба "пушечного мяса". В Одессе прохожие начали драку с военкомами, в Ковеле устроили митинг и окружили комиссию ТЦК с требованием отпустить задержанных на блокпосте граждан.

Авторы Кирилл Золотарев