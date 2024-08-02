ВСУ ждут Армию России в Сумской области, ВС РФ перерезали трассу на Угледар, ситуация 2 августа Боевые байкеры Армии России прорываются под Покровском, украинские военные используют замедленные детонаторы в дронах на Харьковском направлении, ВСУ обстреляли Севастополь кассетными боеприпасами — дайджест в материале Life.ru. 2 августа, 12:03 Российская армия приближается к Покровску. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Донецкая область, 2 августа

Важным тактическим успехом, как отмечает военный эксперт Борис Рожин, стал выход Армии России к трассе на Угледар в процессе продвижения наших военных южнее Константиновки: "Наконец-то физически перерезана дорога Угледар – Константиновка в районе Водяного". Контроль этой трассы серьёзно усложнит логистику для гарнизона ВСУ.

ВС РФ на Южно-Донецком направлении шаг за шагом приближаются к Покровску. Нашим бойцам удалось вклиниться вглубь обороны противника и занять позиции в селе Весёлое, восточнее Гродовки. Кроме того, фиксируются успехи российских сил в населённом пункте Тимофеевка. Украинские ресурсы жалуются на использование российскими бойцами мотоциклов для стремительного прорыва ко второй линии украинской обороны. Кроме того, части ВСУ с Покровского направления пишут, что им реально тяжело.

На Покровском направлении сегодня апокалипсис. Русские полезли почти во все лесополосы, их просто тьма. Покровское направление сейчас, без преувеличения, одно из самых активных. Жгут много нашей техники, среди них "Брэдли", танки, легковые автомобили. Короче говоря, печально. Цитата солдатов ВСУ на Покровском направлении

Генштаб противника уже отреагировал на прорыв наших сил и перебросил 82-ю ОШБр, у которой есть "Челленджеры", на южный фас Донецкого направления. Бригада, однако, не является полноценным подразделением, так как часть её сил задействована под Волчанском на Харьковском направлении.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Подход фронта к Покровску грозит противнику следующим, пишет военный эксперт Кирилл Фёдоров: "Вот наши "Отважные" продвигаются вовсю к райцентру Покровску (до 2016-го — Красноармейск). Между тем это стратегически важный для Украины город. Помимо логистики и нахождения на расстоянии выстрела "Мсты" от Днепропетровской области это, вообще-то, единственное место, откуда украинская металлургия получает коксующийся уголь. Без него соответствующие заводы тупо встанут без сырья. А металлургия — это экспортный для Украины товар. Да и серьёзно пострадает один из главных, если не главный украинский олигарх — Ринат Ахметов. Приближение Армии России — это ещё и деолигархизация. Её Зеленский на выборах обещал и — по-своему — обещание сдерживает".

На Часовоярском направлении наши бойцы уничтожают позиции ВСУ вдоль водоканала. Особое внимание уделяется северному флангу Часова Яра, где канал уходит в трубы, под землю, и его можно без проблем пересечь. Противник активно применяет FPV-дроны с ночной оптикой, тепловизорами, что затрудняет продвижение наших сил и ротацию подразделений. Под Торецком ВС РФ смогли добиться успеха в юго-западной части Нью-Йорка. Наши бойцы заняли новые позиции у хлебозавода.

Разведчик с FPV-дроном. Фото © ТАСС

Харьковская область, 2 августа

На Харьковском направлении противник продолжает организовывать контратаки, которые наталкиваются на огневой вал со стороны тяжёлых вооружений ВС РФ. В объектив беспилотника попало применение по украинским военнослужащим тяжёлой огнемётной системы. Кроме того, на украинских солдат постоянно сбрасываются авиабомбы больших калибров. Отвечая на мощь наших вооружений, бойцы ВСУ пытаются обмануть наших военнослужащих. Так, на FPV-дронах противника обнаружили замедленные детонаторы, которые подрывают упавший дрон через полчаса-час после падения.

Западнее, на границе с Сумской областью, ситуация накаляется. Telegram-канал "Два майора" пишет: "Из Сумской области поступают данные о подготовке ВСУ к возможному заходу ВС России с территории Курской области, на фоне чего противник стягивает технику и личный состав в регион, сбивает дорожные указатели, проводит усиленные контрразведывательные мероприятия".

Атака на Севастополь

Ночью украинские террористы атаковали город с помощью ракет с кассетной боевой частью. Губернатор сообщил о сбитии не менее четырёх ракет. В Севастополе частично перекрыто движение, так как несколько кассетных суббоеприпасов упали на проезжую часть. Службы оцепили взрывоопасные предметы, сапёры занимаются разминированием.