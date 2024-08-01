Шторм-новости СВО: Котёл в Донбассе, освобождение Тимофеевки, элитные авто у ВСУ, ситуация 1 августа Армия России готовится окружить украинских боевиков под Торецком, а в Харьковской области началось наступление у Купянска — главные новости СВО в сводке Life.ru 1 августа, 09:30 Российские войска успешно продвигаются в Донецкой области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая область, 1 августа

Российские войска продолжают выбивать противника из населённых пунктов на Покровском направлении. Появились сообщения, что нашим бойцам удалось взять Тимофеевку. Идёт движение к Желанному. Военкор Евгений Лисицын сообщает, что в Карловке идут бои и киевское командование стягивает туда резервы.

В Красногоровке боевые действия сместились к северной части города. В Часовом Яре противник пытается выбить ВС РФ из домов в микрорайоне Новый.

Штурмовые подразделения захватили несколько опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО. Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

— Противник активно минирует лесополосы севернее и южнее микрорайона Новое, понимая, что штурмовикам проще зачищать блиндажи и траншеи, чем сотни подвалов, а микрорайон взять в клешни с двух сторон, — пишут авторы канала "Архангел Спецназа".

На Торецком направлении у ВСУ может образоваться очередной "котёл". Юрий Подоляка считает, что этому способствуют успехи в прорыве обороны противника в центре посёлка Нью-Йорк (Новгородское). В посёлке Дружба российские войска закрепились севернее перекрёстка улиц Железнодорожная и Дзержинского.

Украинские СМИ начали распространять информацию о пролёте F-16 над Донбассом. На данный момент нет никакого подтверждения этому. Хотя западные СМИ уже говорят о передаче Украине шести самолётов.

Харьковская область, 1 августа

За сутки Украина потеряла до 300 человек на Волчанском и Липцовском направлениях. Попытки выбить "Северян" заканчиваются только потерей личного состава.

— Противник восстанавливает боеспособность и формирует новые штурмовые группы, которые выдвигаются на исходные рубежи для проведения атак, — отмечает "Северный ветер".

В районе Константиновки мотострелки из группировки войск "Восток" захватили опорник ВСУ. Видео © Telegram / Неофициальный Безсонов

Штурмовики продвигаются в Волчанске. Бои идут в многоэтажных зданиях. Боевики ВСУ оборудовали в них огневые позиции. Под Липцами интенсивность боевых действий снизилась.

Российские войска ведут наступление и на юге области. "Два майора" сообщают, что армия России идет вперёд у Песчаного и Синьковки.

"Похоже, пошла отработка по ближним к ТВД тылам ВСУ, куда всю прошлую неделю они тащили резервы", — пишет "Condottiero", комментируя удары "Искандерами" ВС РФ по военной инфраструктуре Изюма и Купянска, а также по аэродромам в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сегодня 1 августа.

Откуда у ВСУ элитные суперкары

На Украине ни для кого не секрет, что волонтёром быть прибыльно. Это и бесконтрольное поступление финансов, и выезд за границу. И вот дельцы, оседлав эти потоки, покупают для подразделений элитные машины, и явно они идут не на передовую.

Дорогие машины с "армейскими" номерами на дорогах Львова. Фото © Telegram / Портфель Генштаба

Для нового скандала на Украине дал повод друг киевского мэра Виталия Кличко — волонтёр Алексей Владимиров, который разбогател за время конфликта. Летом и осенью 2023 года он купил два элитных автомобиля, включая Lamborghini, а затем как волонтёр (!) выезжал за границу. Побывал в Таиланде, ОАЭ, Испании и Монако, пишет "Спецоперация Z". Аналогично поступают все остальные украинские "волонтёры", но им хватает ума воровать не 90% средств, а поменьше.

В это же время 57-я бригада ВСУ ищет тех, кто сможет помочь им с медикаментами. Особая нужда в обезболивающих, отмечают источники. Это может означать лишь одно — личный состав регулярно находится под огневым поражением ВС РФ.