Главные новости СВО: Донбасс переходит под контроль Армии России, новые беспилотники бьют по объектам на Украине, оружие КНДР у ВС РФ, ситуация 31 июля Около 90 беспилотников ударили ночью по военным объектам на Украине, российские военные берут под контроль новые рубежи на Донбассе, украинцы хотят судиться с военкоматами — дайджест в материале Life.ru 31 июля, 10:36 Бойцы в зоне СВО предотвращают попытки атаки дронов, сбивая их средствами ПВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Новейшие беспилотники "Гербера"

Массированный удар был нанесён по целям на территории, подконтрольной Украине. Военкор Евгений Лисицын пишет, что атакованы места дислокации наёмников в Киевской области, пункты размещения боевиков ВСУ и "Кракена"*, аэродромы и склады. Противник заявляет, что якобы сбивает беспилотники, но это выглядит пустой бравадой, потому что в разных населённых пунктах фиксировали взрывы. Серия "цветочных" БПЛА расширяется. Теперь по позициям боевиков работает "Гербера". По данным "Военной хроники", обломки ранее были найдены в Киеве. "Гербера" может работать как радиоэлектронный разведчик, дрон-камикадзе и ложная цель. Все эти мероприятия помогают продвигаться Армии России.

Ситуация в ДНР, 31 июля

Успехи в Донецкой Народной Республики фиксируются каждый день, что говорит о состоянии дел у ВСУ. Министерство обороны Российской Федерации сообщило: под контроль взято Ленинское, что рядом с Торецком. В сам город ВС РФ уже вошли, что подтверждают ресурсы противника.

Танк Т-72БМ с комплексом активной защиты (КАЗ) типа "дикобраз" от FPV-дронов в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— На данный момент восточная окраина города уже точно является "серой" зоной и не контролируется ВСУ. Взятие Торецка (Дзержинска) позволит вести наступление в сторону Константиновки, которая примыкает к Славянско-Краматорской агломерации, — пишет Евгений Лисицын.

В Красногоровке враг выбит из городской черты. ВСУ занимают только пригороды.

— О полном взятии города сообщать рано. Идут бои, хотя положение ВСУ последние дни оценивается как критическое. Даже в условиях плотной работы вражеских FPV-дронов, — сообщают "Два майора".

В Часов Яре продолжаются бои. Ранее ВС РФ перешли канал Северский Донец – Донбасс. Известно, что российские штурмовые группы закрепляются на западном берегу.

Харьковская область, 31 июля

Не успел уехать нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский из-под Волчанска, как на головы вэсэушников упали ФАБы. До 25 операторов БПЛА не вернутся домой. Но снижается эффективность беспилотников не только после уничтожения дроноводов.

Боевая работа ПВО в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

— Благодаря новым средствам борьбы с БПЛА и специально созданным подразделениям в составе группировки "Север" значительно снижена эффективность работы дронов противника — от простых "Мавиков" и FPV до ударных типа "Баба-яга", — заявляют "северяне".

Под Липцами ВСУ проводят атаки на Глубокое. Все отражаются.

Чтобы стабилизировать ситуацию, киевское командование перебрасывает мобилизованных и заключённых из мест подготовки. За сутки ВС РФ уничтожили на этих направлениях до 350 боевиков.

Оружие КНДР в зоне СВО

Украинские источники начали массово распространять информацию о применении ВС РФ северокорейского комплекса Bulsae-4. Официально о его поставках ничего не сообщалось. Характеристики противотанкового комплекса неизвестны, но, предположительно, снаряды он может выпускать на расстояние до 25 километров. Ракеты оснащены камерами, что позволяет операторам точно наводиться по цели.

— В перспективе такие системы смогли бы очистить от артиллерии противника весь ближний тыл. Если, их, конечно, использовать с умом и не подставлять под ответный огонь. Благо колёсная база способствует мобильности, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Если даже КНДР и поставила в Россию Bulsae-4, то стесняться этого не стоит. Украине помогает весь Запад, и делает он это открыто.

Сопротивление военкоматам на Украине

Украинцы не только массово жгут машины сотрудников ТЦК, но и отстаивают свои права в судах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинцы не только массово жгут машины сотрудников ТЦК, но и отстаивают свои права в судах после беспредела военкомов. В Хмельницком мужчина воспользовался ножом, чтобы отбиться от дерзких военкомов. Они вели себя, как настоящие разбойники.

Известно, что во время заседания сотрудник ТЦК признал, что не успел представиться. Также военкомы не смогли доказать, что в ходе инцидента они были при исполнении.

Дело закрыто. Мужчина на свободе.

"Народ, подавайте заявления в суды на тэцэкашников! Да, можно думать о том, что ОП-гниды контролирует всё. Всё, да не всё. Если будут суды завалены заявлениями о неправомерных действиях ТЦК, то зелёным мразям придётся отступить. Этого они как раз и боятся — юридической грамотности граждан. Мы не должны молчать, как овцы на бойне! Юридически мы будем бороться", — так в соцсетях призывают украинских мужчин объединяться и отстаивать свои права в судах.

Украина хочет переговоров

Одиозный советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк смирился с тем, что его стране придётся сесть за стол переговоров.

— Переговоры, безусловно, нужны, но Украина чётко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства, — заявил Подоляк.

Не забыл советник и про Запад. В очередной раз он попросил побольше оружия и новых санкций в отношении России. Хочет Подоляк много, но картина на поле боя иная. Украине придётся смириться с потерей территорий, и сейчас есть шанс не утратить больше, но Владимир Зеленский вряд ли воспользуется моментом.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Даниил Черных