Сводки военкоров: Армия России взяла под контроль берег Днепра, давит ВСУ под Харьковом, в Киеве и Одессе партизаны жгут машины военных, ситуация 30 июля Стали известны потери ВСУ за время спецоперации, зачем британские военные испытывают в зоне СВО игровые видеокарты, как на Украине жёны развлекают уклонистов — в дайджесте Life.ru. 30 июля, 10:42 Армия России на Торецком направлении продолжает наступление. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Ситуация в ДНР, 30 июля

Как сообщает телеграм-канал "Военная хроника", в Часовом Яре подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии перешли канал Северский Донец – Донбасс и закрепились на другой стороне. Одновременно фронт двигается и на севере в районе Калиновки, также существенно возросла активность артиллерии с российской стороны. Перед ВСУ маячит перспектива утери инициативы, за которой последует отход, вероятно, на территорию Часовоярского огнеупорного комбината.

По сообщению телеграм-канала "Портфель Генштаба", Армия России на Торецком направлении продолжает наступление в Артёмове (Зализном), освободив более 80% города.

Харьковская область, 30 июля

Как сообщает телеграм-канал "Рыбарь", ВСУ возобновили на Харьковском направлении попытки прорыва к многоэтажной застройке, сосредотачивают тяжёлую бронетехнику и большое количество пехоты из мобилизованных и бывших заключённых. За сутки группировкой "Север" отражено две атаки и сорвано восемь попыток переброски ВСУ на правый берег реки Волчьей. В районе Старицы враг продолжает наращивать усилия по захвату населённого пункта и за сутки предпринял четыре атаки, успеха не имел. На Липцовском направлении ВС России отразили четыре атаки противника в н.п. Глубокое. Наши войска находятся в обороне, речь о расширении буферной зоны у Белгородской области пока не идёт.

"Портфель Генштаба" сообщает, что в Харьковской области был впервые замечен северокорейский ПТРК Bulsae-4. Это пусковая установка с восемью ракетами и предположительной дальностью до 10 км. Шасси представляет собой модифицированную версию БТР-80.

На Запорожском фронте ВС России ведут плотные артиллерийские обстрелы ближайших позиций противника на рубеже Гуляйполе – Малая Токмачка, линия боевого соприкосновения осталась без изменений, сообщает "Рыбарь".

Херсонская область, 30 июля

По сообщениям телеграм-канала "Два майора", в Херсонской области Армия России взяла под устойчивый контроль наш берег Днепра, успешно действует на островах и улучшила ситуацию с БПЛА в нашу пользу на отдельных участках фронта.

В Херсонской области Армия России улучшила ситуацию с БПЛА в нашу пользу. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Для чего на британских БПЛА новейшие игровые видеокарты

С помощью средств РЭБ российские специалисты посадили в зоне СВО британский беспилотник самолётного типа TEKEVER, которые ВСУ запускают по территории России, сообщает канал "Два майора". В начинке БПЛА обнаружили игровую видеокарту нового поколения Nvidia. Этот трофей говорит о прямом участии в СВО специалистов Британии и США, обкатывающих технологии машинного зрения для поражения объектов ТЭК на территории России.

В Киеве и Одессе появились партизаны

У ВСУ наблюдается острый дефицит личного состава, и ситуация уже не изменится. Как сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, безвозвратные потери ВСУ в ходе СВО превысили 700 тысяч человек. На фронт собираются набирать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, а представители ТЦК устраивают настоящую охоту за потенциальными бойцами. В украинских телеграм-каналах практически ежедневно появляются ролики драк с представителями военкоматов.

Мужчины не горят желанием погибать за нацистский режим, поэтому дают отпор представителям ТЦК и сжигают машины ВСУ. После того как 29 июля в Киеве подожгли микроавтобус 3-й ОШБр, один из комбатов дал разрешение расстреливать на месте тех, кто поджигает в тылу военные авто.

В Одессе собираются судить шестерых местных жителей, которые сожгли 15 машин военных.

Пока украинские мужчины прячутся, их жёны нашли способ, как их развлекать: они ходят на концерты, откуда ведут прямую трансляцию.

Атаки ВСУ на регионы России

ВСУ ничего не могут сделать с успешным продвижением ВС РФ, поэтому атакуют мирных жителей российских регионов. Так, по Донецку били ствольной артиллерией калибра 155 мм и ударными БПЛА. Ранены мужчины и женщина. В Горловке БПЛА ударил по трамваю, ранения получила водитель. В Белгородской области вчера ВСУ атаковали Новую Таволжанку. Снарядом ранены женщина и её 16-летняя дочь. В селе Новопетровка с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный дом, он полностью разрушен. В Курской области в селе Кобылки Глушковского района украинский дрон атаковал тепличный комплекс, повредив фасад административно-бытового корпуса и стоявший рядом микроавтобус.

Авторы Елена Стафеева