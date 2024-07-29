Новости военкоров: ВСУ покидают Донбасс, российские БПЛА контролируют Харьков, Киев готов отправлять на фронт подростков, ситуация 29 июля Армия России взяла несколько населённых пунктов в Донбассе, в Харьковской области уничтожена редкая немецкая САУ, командование ВСУ принимает удар западной прессы — дайджест в материале Life.ru. 29 июля, 09:19 Боевая работа артиллерийского подразделения крымской бригады береговой обороны в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Киевский режим в ответ на успехи Армии России продолжает террор, и под удары попадают не только приграничные города, но и находящиеся далеко от фронта. 39 БПЛА было сбито за ночь 29 июля, из них три — в Ленинградской области. Пока ВСУ пытаются добиться медийных успехов с помощью беспилотников, на поле боя картинка, которая украинским читателям не понравится.

Ситуация в ДНР, 29 июля

Российская армия идёт широким фронтом в Донбассе. Министерство обороны Российской Федерации официально признало освобождение Прогресса и Евгеновки. Движение не останавливается. Наступление идёт к Покровску. В ближайшие дни будут бои за Желанное, Ивановку и Сергеевку. У украинских войск, находящихся в селе Весёлое, остаётся последняя возможность спасти себя. Населённый пункт зажимают с трёх сторон.

Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает, что в Красногоровке бои идут за последние дома. Ещё одним успехом за прошедшие сутки стали действия ВС РФ в Часовом Яре. Штурмовые группы перешли канал Северский Донец – Донбасс. Российские войска заняли первые строения в микрорайонах Новый и Октябрьский. Отмечают, что на этом направлении ВСУ активно используют FPV-дроны.

Военнослужащий с тяжёлым дроном S-80 в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 29 июля

ВС РФ продолжают продвигаться к реке Осколу от Песчаного. Проблема заключается в том, что противник здесь успел построить крупные опорные пункты.

Северная группировка войск продолжает работу в Волчанске и под Липцами. Около 200 человек потеряли ВСУ здесь за сутки. Удалось также выбить некоторую технику, например САУ PzH 2000. Противник не оставляет попыток выбить Армию России за пределы Харьковской области. Успехов у киевских боевиков нет, а у ВС РФ есть продвижения. В Волчанске занято ещё несколько многоэтажек. В Слобожанском ФАБ-3000 поразила пункт дислокации ВСУ.

— Командование бросает на убой бывших заключённых и мобилизованных призыва весна-2024. Личный состав с боевым опытом по-прежнему не задействован и ждёт удобного момента для ввода в бой, — пишут в "Северном ветре".

Продолжается работа российских войск и в Харькове. На территории аэропорта уничтожены радиолокационные станции.

— Никакого ПВО даже близко нет. Кроме того, работе "Орланов" и Zala не мешает никакой РЭБ. Его, как и РЛС, включать боятся, сразу прилетает "Искандер", — поясняют авторы канала "Герань цветущая".

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Кто виноват в провалах ВСУ

Не заметить успехи у Армии России сложно. Видят их и в Европе, и в США. Немецкое издание Die Zeit и американское The New York Times сходятся во мнении, что провалы ВСУ — это вина командования. В Германии ждут, что главком ВСУ Александр Сырский должен ответить на многие вопросы.

— Весной он объявил, что украинская армия будет оставлять территории, если удерживать их становится опасно. Однако, похоже, до некоторых командиров такая информация пока не дошла, — посетовали журналисты Die Zeit.

В The New York Times вспомнили, как сдавали Авдеевку, куда приказы командования не доходили, что привело к хаотичному отступлению и большим потерям.

Большие потери только ускоряют темпы мобилизации на Украине. Оказалось, что теперь на фронт могут попасть мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Для этого должно быть выполнено одно из условий. Молодой человек должен был пройти срочную службу в мирное время либо же получить военно-учётную специальность в вузе. В боях могут также оказаться те, кого признавали непригодными к службе, когда не было боевых действий. Похоже, что украинцев ведут к полному уничтожению, а ТЦК только этому способствует.